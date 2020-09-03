WhatsApp dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda. Hatta son yapılan araştırma raporuna göre 2019'da telefonlara en fazla indirilen uygulamada WhatsApp oldu. Yetkililer kullanıcı deneyimini en iyi ve en güvenli hale getirmek için geliştirmeler yapıyor. 2 milyar kullanıcısı olan bir mesajlaşma sisteminin de zorlukları var. WhatsApp yeni kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı. Toplu mesaj özelliğiyle ilgili açıklama yapıldı. WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu. Bundan sonra şirket kullanıcılar için yasal işlem başlatabilecek!
WHATSAPP'TA SAKIN BUNU YAPMAYIN!
Söz konusu özelliğin bir süredir bazı firmalar tarafından aynı anda yüzlerce kişiye ulaşmak için kullanılması pek çok kullanıcının tepkisi ile karşılaşmıştı. Bu şekilde gönderilen mesajların kullanım koşullarına aykırı olduğunun altını çizen WhatsApp, daha önce yayınladığı uyarıyı yeniledi.
Ayrıca WhatsApp söz konusu paylaşımları yapmaya devam edenler için yasal adımlar atılacağını duyurdu. WhatsApp 7 Aralık itibari ile bu kuralları çiğneyen hesaplar için yasal işlem başlatacağını duyurdu.
WHATSAPP NASIL PARA KAZANIYOR?
WhatsApp, öncelerde 0.99 dolar'dan satın alınarak kullanılabiliyordu. Bu şekilde uygulama gelir elde edebiliyordu. Uygulamanın, Facebook tarafından satın alınmasıyla birlikte bu 1 yıllık ücretsiz kullanım süresinin dolması sonucu kullanıcılardan istenen ücret de ortadan kalktı. Görünüşe göre WhatsApp'ın gelir elde edeceği hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü, kullanıcıların WhatsApp'ı aşırı derecede kullanmasının temelinde reklamsız bir içerik olması yatıyor.
Gelen duyumlara göre Facebook, WhatsApp'ı satın alırken uygulamadan ziyade 500 milyonu aşkın kullanıcının bilgilerini aldı. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasının ardındaki sebep de WhatsApp'ın Kullanım Şartları sözleşmesinde yatıyor. Çünkü o sözleşmeye göre WhatsApp kullanıcılarının bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir ve bir şirket, bu uygulamayı satın aldığında, uygulamadaki tüm kullanıcıların bilgilerini de alabilir. Anlaşılacağı üzere Facebook, WhatsApp'la beraber kullanıcıların bilgilerini de satın aldı.
Yine söylenenlere göre Facebook, WhatsApp'ı satın alarak, kişilerin bilgilerini bir hesapta topladı ve kullanıcıların bu durumdan farkında olmamalarıyla beraber çeşitli faaliyetlerin de başlayacağının önünü açtı. Bazı kullanıcıların iddiasına göre bu işlem şöyle oluyor: Örneğin, siz WhatsApp'tan bir şey alacağınız üzerine konuşma yaptığınızda Facebook'tan o konuyla alakalı bir takım reklamların çıkması.
WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNÜM NASIL GİZLENİR?
İnsanlar arasında iletişim kurmayı amaçlayan bir iletişim uygulamasıdır. Bu uygulama ile görüntülü, sesli konuşabiliyorsunuz. Ayrıca resim, video gönderebileceğiniz bir uygulamadır. Bu uygulama hakkında gelen sorulardan biriside çevrimiçi özelliğini nasıl kapatacaklarını merak etmektedirler. Çevrimiçi özelliğini kapatabilmek için; Öncelikle uygulamayı açtıktan sonra Ayarlar> Gizlilik> Durum adımlarını takip ediniz. Daha sonra buradan kişilerim seçiliyse tüm kişileriniz çevrim içi olup olmadığınızı görebiliyor demektir. Buradan kişiler yerine hiç kimse yazanı tercih ediniz. Bu şekilde çevrim içi özelliğini kapatmış olursunuz.
WHATSAPPTA SON GÖRÜLME NASIL DONDURULUR?
Günümüzde hemen hemen her akıllı telefona sahip kişiler tarafından whatsapp uygulaması indirilmektedir. Bu uygulama ile iletişim kurabiliyorsunuz. Whatsapp uygulamasında son görülmeyi nasıl kapatabileceklerini merak eden kişiler için şunu diyebiliriz ki; Açılan pencerede "Kişisel Bilgilerimi Kimler Görebilir" başlığı altında bulunan Son görülme kısmına tıkladığınız zaman karşınıza 3 seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler genellikle, Herkes, Kişilerim ve Hiç kimse seçenekleri olabilmektedir. Bu seçeneklerden whatsapp son görülme özelliğini kapatmak için Hiç kimse seçeneğine tıklayınız. Bu şekilde son görülmeniz kapanmış olacaktır.
WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ NE DEMEK
Whatsapp Messenger uygulaması ile kolay ve güvenilir bir şekilde mesajlaşma, grup sohbetleri, web ve masaüstü ile bağlanabilmenizi sağlar. Ayrıca ücret ödemeden sadece internet verisi kullanarak whatsapp araması, fotoğraf ve video gönderimi, uçtan uca şifreleme özelliği ile sadece siz ve mesajlaştığınız kişi görebileceği güvenli bir iletişim uygulamasıdır. Whatsapp uygulaması hakkında çevrim içinin ne demek olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcılar için; Son görülme ve çevrimiçi, kişilerinizin WhatsApp'ı en son ne zaman kullandıklarını ve çevrimiçi olup olmadıklarını göstermeye yarar. Yani demek olursak bir kişinin çevrimiçi olması, cihazında WhatsApp'ın ön planda açık olduğunu ve İnternet'e bağlı ve aktif biri olduğunu gösterir. Fakat bu, kişinin mesajınızı okuduğu anlamına gelmeyebilir.
WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ KAPATILIR MI?
Son zamanların en çok kullanılan uygulaması ve en çok kullanılan iletişim uygulaması olan Whatsapp ile hem sesli hem de görüntülü bir şekilde rahatlıkla iletişim karabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde indirilen bu uygulamayı kullanmak için sadece internet bağlantınızın ve bir akıllı telefona sahip olmak yeterlidir. Whatsapp uygulamasında çevrim içi durumunu kapatmak için öncelikle; Uygulamayı açtıktan sonra Ayarlar> Gizlilik> Durum adımlarını takip ediniz. Daha sonra burada Kişilerim seçiliyse tüm kişileriniz çevrim içi olup olmadığınızı görebilmektedir. Bu sebeple kişilerim yerine hiç kimse seçeneğini seçiniz.
WHATSAPP NEDİR?
WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden! WhatsApp kullanabilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması gerektiğinden ya kablosuz ağa bağlanmanız ya da bir mobil internet paketi almış olmanız gerekiyor. WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor. Böylelikle sınırsız mesajlaşmak, resim, video ve ses kaydı göndermek ve ücretsiz telefonla görüşmek mümkün.