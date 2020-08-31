Türkiye'de bu yıl itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 79 olarak belirlendi. Bu oran geçen yıl yüzde 75.3 olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) gerçekleştirilen 'Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2020'ye göre;

İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 84.7, kadınlarda yüzde 73.3 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 90.7'yi buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 88.3 olarak kaydedilmişti.

Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 89.9'a ulaştı. Buna göre, hanelerin yüzde 50.8'i sabit genişbant bağlantıyla internete erişim sağlarken, yüzde 86.9'u mobil geniş bandı kullandı.

İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı geçen yılın Nisan ayı ile bu yılın Mart ayı arasında yüzde 36.5 oldu. Bu oran, bir önceki dönem yüzde 34.1 seviyesinde kaydedilmişti.

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 40.2 olarak gerçekleşirken, kadınlarda yüzde 32.7 oldu.

Söz konusu 12 aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 60.9'u giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 26.1'i kitap, dergi ve gazete, yüzde 22.5'i online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma, yüzde 21.1'i kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 17.6'sı temizlik ürünleri ve kişisel bakım malzemeleri, yüzde 17'si mobilya, ev aksesuarları ve bahçe malzemeleri alımı gerçekleştirdi.

Giyim ve spor malzemeleri erkekler tarafından yüzde 54.2, kadınlar tarafından da yüzde 68.5 ile internet üzerinden en çok satın alınan ürün grubu oldu.