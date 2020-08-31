Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 31.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    anı yakalayın

    S, 8 sı, tasarımında öne yerleştirilen aynası ve selfie'lere özel ışık halkası ile dikkat çekiyor.

    Anı yakalayın

    Canon Zoemini S, 8 sı, tasarımında öne yerleştirilen aynası ve selfie'lere özel ışık halkası ile dikkat çekiyor. Ele, cebe, sırt çantasına sığan; her yere kolayca taşınabilen Zoemini S, ücretsiz indirilebilen Canon Mini Print Uygulaması tarafından da destekleniyor. Bu sayede kullanıcılar Bluetooth aracılığıyla akıllı cihazlarından doğrudan bağlanarak diledikleri fotoğrafı yazdırabiliyor ve çeşitli yaratıcı filtre, çerçeve seçenekleriyle de fotoğraflarını düzenleyebiliyor. Aynı zamanda uygulamanın uzaktan çekim ve otomatik zamanlayıcı özelliklerini de kullanarak kalabalık selfie'lerin kolaylıkla çekilebilmesini sağlıyor. Zoemini S; pembe altın, mat siyah ve inci beyazı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji Canon Zoemini anı yakalayın
    Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
    Tüm Teknoloji Haberleri