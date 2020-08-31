Canon Zoemini S, 8 megapiksel kamerası, tasarımında öne yerleştirilen aynası ve selfie'lere özel ışık halkası ile dikkat çekiyor. Ele, cebe, sırt çantasına sığan; her yere kolayca taşınabilen Zoemini S, ücretsiz indirilebilen Canon Mini Print Uygulaması tarafından da destekleniyor. Bu sayede kullanıcılar Bluetooth aracılığıyla akıllı cihazlarından doğrudan bağlanarak diledikleri fotoğrafı yazdırabiliyor ve çeşitli yaratıcı filtre, çerçeve seçenekleriyle de fotoğraflarını düzenleyebiliyor. Aynı zamanda uygulamanın uzaktan çekim ve otomatik zamanlayıcı özelliklerini de kullanarak kalabalık selfie'lerin kolaylıkla çekilebilmesini sağlıyor. Zoemini S; pembe altın, mat siyah ve inci beyazı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.