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    • Teknoloji
    • 28.08.2020 Gazete
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    'dan tanışma hediyesi!

    13 Eylül'e kadar mağazalarına giderek yeni ve ile tanışan ziyaretçiler çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak.

    Tanışma hediyesi!

    13 Eylül'e kadar mağazalarına giderek yeni Galaxy Note20 ve Note20 Ultra ile tanışan ziyaretçiler çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılacak çekilişle 1 kişi Galaxy S20 Ultra, 2 kişi Galaxy A71, 5 kişi Galaxy Buds+, 10 kişi AKG Y-400 kablosuz kulaklık, 20 kişi kablosuz şarj standı ve 50 kişi taşınabilir şarj cihazı kazanacak. Hediye çekilişine katılmak için, çekilişe dahil olan Samsung mağazalarından birine giderek, cihazları deneyimlemeniz; ardından size verilecek QR kodunu taratıp yönlendirilen sayfada gerekli bilgileri girmeniz yeterli olacak.

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