13 Eylül'e kadar Samsung mağazalarına giderek yeni Galaxy Note20 ve Note20 Ultra ile tanışan ziyaretçiler çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılacak çekilişle 1 kişi Galaxy S20 Ultra, 2 kişi Galaxy A71, 5 kişi Galaxy Buds+, 10 kişi AKG Y-400 kablosuz kulaklık, 20 kişi kablosuz şarj standı ve 50 kişi taşınabilir şarj cihazı kazanacak. Hediye çekilişine katılmak için, çekilişe dahil olan Samsung mağazalarından birine giderek, cihazları deneyimlemeniz; ardından size verilecek QR kodunu taratıp yönlendirilen sayfada gerekli bilgileri girmeniz yeterli olacak.