Huawei tablet ailesinin yeni üyesi MatePad 10.4, 224PPI'de 2000x1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70.8'ini destekleyen 10.4 inç 2K FullView ekran deneyimi sunuyor. Yüzde 84 ekran / gövde oranına sahip MatePad 10.4 tablet, 7.35 mm inceliğinde, 450 gr ağırlığında. 7250 mAh kapasitesinde piliyle sunulan cihaz, 7nm işlemle üretilen çip seti Kirin 810 içeriyor. Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen HUAWEI MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş Birliği ve Huawei APP Multiplier özelliklerini destekliyor.