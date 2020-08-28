Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 28.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    'nin tablet ailesi büyüdü

    tablet ailesinin yeni üyesi 10.4, 224PPI'de 2000x1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70.8'ini destekleyen 10.4 inç 2K FullView ekran deneyimi sunuyor.

    Tablet ailesi büyüdü

    Huawei tablet ailesinin yeni üyesi MatePad 10.4, 224PPI'de 2000x1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70.8'ini destekleyen 10.4 inç 2K FullView ekran deneyimi sunuyor. Yüzde 84 ekran / gövde oranına sahip 10.4 tablet, 7.35 mm inceliğinde, 450 gr ağırlığında. 7250 mAh kapasitesinde piliyle sunulan cihaz, 7nm işlemle üretilen çip seti Kirin 810 içeriyor. 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen HUAWEI MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş Birliği ve APP Multiplier özelliklerini destekliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji Huawei'nin tablet ailesi büyüdü
    Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
    Tüm Teknoloji Haberleri