Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 27.08.2020 12:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2020 12:51
    ABONE OL

    uygulamasında güvenlik açığı: 8 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

    Son dakika haberi... ’de de pek çok kişinin kullandığı popüler ücretsiz görsel indirme sitesi , ya uğradığını ve 8 milyonu aşkın kullanıcısının giriş bilgilerinin çalındığını açıkladı. Freepik üyeliği bulunan kullanıcıları uyararak aynı e-posta adresi ve şifre kombinasyonuyla açılan diğer tüm hesaplardaki şifrelerin değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Freepik, saldırının ne zaman gerçekleştiğini ise açıklamadı.

    8 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

    Kullanıcılarına yüksek kalitede ücretsiz görsel indirme imkanı sunan , 8 milyondan fazla kullanıcısının kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin çalındığını açıkladı.

    Dünya çapında en çok ziyaret edilen 100 site arasında yer alan ve 20 milyon kullanıcısı olan Freepik'ten yapılan açıklamaya göre saldırı, yöntemi kullanılarak yapıldı.

    TÜM ŞİFRELER İPTAL EDİLDİ
    Güvenlik ihlalini fark ettikleri anda kullanıcılarını bilgilendiren ve soruşturmaya başlayan Freepik, saldırının ne zaman gerçekleştiğini ise açıklamadı. Freepik tüm mevcut şifreleri iptal etti ve kullanıcılardan hesaplarına giriş yapmaları için yeni bir şifre seçmelerini istedi.

    Ayrıca 8 milyonu aşkın kullanıcının yaklaşık 4,5 milyonunun Google, Facebook veya Twitter hesaplarını kullanarak platforma giriş yaptıkları ve bu nedenle parola bilgilerinin çalınmadığı, ancak kalan 3,7 milyona yakın kullanıcının ise e-posta adreslerinin yanı sıra parola bilgilerinin de çalındığı açıklandı.

    da kullanılan SQL Injection yöntemi, hackerlerin web uygulamalarının arkasındaki veri tabanını kontrol edebilmelerine imkan tanıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji Freepik uygulamasında güvenlik açığı: 8 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
    Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
    Tüm Teknoloji Haberleri