ABD'nin perakende zincirlerinden Walmart'ın Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak için Microsoft ile ortaklık yapacağı öğrenildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, Walmart'ın TikTok uygulamasını satın almak için Microsoft ile iş birliği yapacağı aktarıldı.
Walmart'ın konuya ilişkin Amerikalı yayın kuruluşu CNBC ile paylaştığı açıklamasında, söz konusu iş birliğinin Walmart'ın reklamcılık işlerini büyütmesinde önemli rol oynayacağı ifade edildi.
"ABD HÜKÜMETİNİN ENDİŞELERİNİ KARŞILAYACAĞINDAN EMİNİZ..."
Açıklamada, "Walmart ve Microsoft ortaklığının hem Amerikalı TikTok kullanıcılarının beklentilerini hem de ABD hükümetinin endişelerini karşılayacağından eminiz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Walmart ve Microsoft ortaklığının hem Amerikalı TikTok kullanıcılarının beklentilerini hem de ABD hükümetinin endişelerini karşılayacağından eminiz." ifadesi kullanıldı.
Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.