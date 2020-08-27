Açıklamada, "Walmart ve Microsoft ortaklığının hem Amerikalı TikTok kullanıcılarının beklentilerini hem de ABD hükümetinin endişelerini karşılayacağından eminiz." ifadesi kullanıldı.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.