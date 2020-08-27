ÇİNLİ UYGULAMALARIN ABD'Yİ HEDEF ALDIĞI İDDİASI

Çinli firmaların geliştirdiği ve sahip olduğu mobil uygulamaların "ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiğini" söyleyen Trump, kişi bilgilerinin toplanıp şantaj ve şirketler için casusluk yapmak için kullanabileceğini iddia ediyor.

Trump, TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayarak, uygulamayı ABD'de yasaklayacağını duyurmuştu.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini aktaran Trump, Microsoft ya da benzer ABD merkezli bir firmanın TikTok'u alması gerektiğini söylemişti.



"15 EYLÜLDE KAPATACAĞIZ"

Trump, "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.