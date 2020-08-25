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    • Teknoloji
    • 25.08.2020 Gazete
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    artış gösteriyor! Uzmanlardam ailelere önemli tavsiyeler

    Araştırmalar, lara ve lere yönelik zorbalığın yüzde 70 artış gösterdiğini ortaya koyarken; uzmanlar ailelere önemli iş düştüğünü belirtiyor, yol gösterici önerilerde bulunuyor.

    Siber alarm

    Siber zorbalık uzun süredir gündemde ancak yapılan son araştırmalara göre lere ve lara yönelik yüzde 70 ile rekor düzeyde artış gösterdi. Bu nedenle, zorbalığın ne olduğunu ve genç bir mağdurun nasıl destekleneceğini bilmenin ebeveynler için oldukça önemli hale geldiğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Bu gibi durumlarda ne zaman ve nasıl adım atacağını belirlemek, ebeveynler için kolay olmayabilir. Ancak çocuğunuz siber zorbalığa maruz kalıyorsa, onu ciddiye alın ve onunla birlikte çalışarak zorbalığı durdurmak için harekete geçin" dedi.

    Akkoyunlu, ailelere şu önerileri yaptı:

    ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN

    Çocuğunuza, siber zorbalık kurbanı olduğunda bunun utanılacak bir şey olmadığını hatırlatın.

    GÜVEN VERİN

    Ne olursa olsun onun yanında olacağınızı hissettirin ve yardımcı olmaya çalışın.

    TAKİP EDİN

    Çocuğunuzu hesaplarından takip edin ve arkadaş listenize ekleyin.

    KANIT TOPLAYIN

    Çocuklarınıza karşı gerçekleşen zorbalıkları ve ları kaydedin, ekran görüntüsünü alın, ilgili yerlere raporlayın.

    TARAFLARLA KONUŞUN

    Konuyla ilgili öğretmenlerle ve diğer ebeveynlerle konuşun. Sorunun farkında olmalarını ve endişelerinizi anlamalarını sağlayın.

    DURUMU TAKİP EDİN

    Çocuğunuzla konuşmaya devam edin ve onu daima dinleyin. Takibe devam edin.

    TAVSİYE ALIN

    Daha fazla tavsiye için, zorbalıkla mücadele eden kuruluşlarla iletişim kurmayı deneyin.

    GÜVENLİK SAĞLAYIN

    Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin.

    KASITLI YAPILIYOR

    Siber zorbalık, dijital teknolojileri kullanarak başkalarına onları kızgın, üzgün veya korkmuş hissettirip zarar vermeye yönelik kasıtlı bir girişim. Sosyal medyada, mesajlaşma-oyun platformlarında veya cep telefonlarında gerçekleşebilir. Siber zorbalık örnekleri arasında incitici yorumlar, tehditler, söylentiler, fotoğraflar ve online yayınlanan veya dolaşıma sokulan videolar yer alır. Siber zorbalık, çocukların ve gençlerin bağlandığı her yerde olabilir.

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