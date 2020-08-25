OPPO A72 fiyatı ne kadar? Yeni fiyat / performans ürünü OPPO A72 özellikleri nelerdir?

OPPO A72 fiyatı ne kadar? OPPO A72 özellikleri nelerdir? Yeni fiyat performans ürünü olarak tanıtılan OPPO'nun dikkat çeken modeli A72 piyasalara fırtına gibi bir giriş yaptı. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan 6,5 inçlik bir ekranla gelen OPPO A72, bu ekran üzerinde delik tasarımlı 16 MP'lik bir ön kamerayla dikkat çekiyor. Peki, OPPO A72 ne kadar?

OPPO A72 FİYATI NE KADAR?

OPPO A72 'nin Avrupa pazarına 250 euro (vergisiz 1.892 TL) gibi bir fiyatla giriş yapması bekleniyor. OPPO'nun Türkiye'de resmen faaliyet gösteren bir firma olmasından dolayı bu modelin ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Bu noktada cihazın fiyatının ülkemizdeki vergilerle birlikte daha yüksek seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor.