OPPO A72 fiyatı ne kadar? Yeni fiyat / performans ürünü OPPO A72 özellikleri nelerdir?

OPPO A72 fiyatı ne kadar? OPPO A72 özellikleri nelerdir? Yeni fiyat performans ürünü olarak tanıtılan OPPO'nun dikkat çeken modeli A72 piyasalara fırtına gibi bir giriş yaptı. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan 6,5 inçlik bir ekranla gelen OPPO A72, bu ekran üzerinde delik tasarımlı 16 MP'lik bir ön kamerayla dikkat çekiyor. Peki, OPPO A72 ne kadar?
OPPO A72 FİYATI NE KADAR?
OPPO A72 'nin Avrupa pazarına 250 euro (vergisiz 1.892 TL) gibi bir fiyatla giriş yapması bekleniyor. OPPO'nun Türkiye'de resmen faaliyet gösteren bir firma olmasından dolayı bu modelin ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.
Bu noktada cihazın fiyatının ülkemizdeki vergilerle birlikte daha yüksek seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor.
OPPO A72 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1- OPPO A52 serisinde kullanılan Snapdragon 665 yonga setiyle birlikte gelen akıllı telefon, özellikle kameralarıyla dikkat çekiyor.
2- Bu noktada OPPO A72, bütçe dostu bir telefon olmasına rağmen 48 MP'lik ana sensöre sahip dörtlü arka kamera kurulumuyla donatılmış.
3- Full HD+ çözünürlüğe sahip olan 6,5 inçlik bir ekranla gelen OPPO A72, bu ekran üzerinde delik tasarımlı 16 MP'lik bir ön kameraya sahip.
4- Arkaya geçtiğimizdeyse OPPO A72, uygun fiyatlı bir cihaz olmasına rağmen dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu dörtlü kurulum; sırasıyla 48 MP'lik ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor.
5- Güvenlikten sorumlu olan parmak izi sensörü, telefonun sağ tarafındaki power tuşunun üstüne yerleştirilmiş.
6- 3,5 mm jak girişinin de yer aldığı akıllı telefon, yazılım noktasında Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 ile kutusundan çıkıyor.
7- Donanım kısmına geldiğimizde OPPO A72'nin gücünü yukarıda da belirttiğimiz üzere Snapdragon 665'ten aldığını, yonga setine ek olarak diğer donanım özellikleri arasındaysa 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamanın yer aldığını belirtelim.
8- Cihazda 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir de batarya bulunuyor.