MateBook 13 ile birlikte Huawei marka Swift Bluetooth Mouse ve Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası 1'er lira ile sunuluyor. MatePad Pro 4 bin 499 liraya tüketicilerle buluşurken; bu fiyata Huawei Klavye ve Huawei M-Pencil da dahil ediliyor. Huawei FreeBuds 3i 699 liraya satılırken, sadece 1 lira farkla Huawei Band 3e yanında alınabiliyor.

Band 4 Pro ise 499 lira fiyatla tüketicilere sunuluyor. Huawei Mağaza uygulamasını indirip kayıt olan kullanıcılar, bunlara ek olarak 200 liralık indirim çekinin de sahibi oluyor.