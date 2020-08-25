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    • Teknoloji
    • 25.08.2020 Gazete
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    'den indirim kampanyası

    , 7 Eylül tarihine kadar sürecek 'Okula Dönüş Kampanyası' kapsamında 13, , 3 Serisi'nde ve akıllı bileklerinde indirim fırsatları sunuyor.

    İndirim kampanyası

    Huawei, 7 Eylül tarihine kadar sürecek 'Okula Dönüş Kampanyası' kapsamında MateBook 13, MatePad Pro, FreeBuds 3 Serisi'nde ve akıllı bileklerinde indirim fırsatları sunuyor. Açıklamaya göre; Huawei online mağazasında geçerli olan kampanya kapsamında, 2020 model MateBook 13 AMD dizüstü bilgisayarın fiyatı 4 bin 999 liraya düşüyor. Ayrıca yanında P smart Pro telefon alındığında, sepette uygulanan yüzde 25 indirimin ardından iki cihazın fiyatı 7 bin 518 liraya iniyor.

    MateBook 13 ile birlikte Huawei marka Swift Bluetooth Mouse ve Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası 1'er lira ile sunuluyor. MatePad Pro 4 bin 499 liraya tüketicilerle buluşurken; bu fiyata Huawei Klavye ve Huawei M-Pencil da dahil ediliyor. Huawei FreeBuds 3i 699 liraya satılırken, sadece 1 lira farkla Huawei Band 3e yanında alınabiliyor.

    Band 4 Pro ise 499 lira fiyatla tüketicilere sunuluyor. Huawei Mağaza uygulamasını indirip kayıt olan kullanıcılar, bunlara ek olarak 200 liralık indirim çekinin de sahibi oluyor.
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