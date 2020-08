WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahale isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı. Whatsapp for Whatscan uygulaması ile tüm mesajlara erişebiliyorsunuz. Whatsapp for Whatscan WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz.