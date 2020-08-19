LG Electronics, hayatından müziği eksik etmeyenler için XBOOMGoPL serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörü sunuyor. 30W ses çıkış gücüne sahip LG XBOOMGo PL7, çok renkli aydınlatması ve 24 saatlik pil ömrü ile eğlenceyi kullanıcı neredeyse oraya taşıyor.
LG Electronics, hayatından müziği eksik etmeyenler için XBOOMGoPL serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörü sunuyor. 30W ses çıkış gücüne sahip LGXBOOMGo PL7, çok renkli aydınlatması ve 24 saatlik pil ömrü ile eğlenceyi kullanıcı neredeyse oraya taşıyor.