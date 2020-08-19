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    • Teknoloji
    • 19.08.2020 Gazete
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    7 ile müzik her yerde

    Electronics, hayatından müziği eksik etmeyenler için serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörü sunuyor. 30W ses çıkış gücüne sahip LG XBOOMGo PL7, çok renkli aydınlatması ve 24 saatlik pil ömrü ile eğlenceyi kullanıcı neredeyse oraya taşıyor.

    Müzik her yerde
    LG Electronics, hayatından müziği eksik etmeyenler için serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörü sunuyor. 30W ses çıkış gücüne sahip LG XBOOMGo PL7, çok renkli aydınlatması ve 24 saatlik pil ömrü ile eğlenceyi kullanıcı neredeyse oraya taşıyor.
    Haberler Teknoloji LG XBOOMGo PL7 ile müzik her yerde
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