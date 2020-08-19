Yüzerken kalp atışı, harcanan kalori, mesafe takibi gibi özellikler sunan akıllı bir asistanla performansınızı artırmanız mümkün. 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı HONOR MagicWatch 2, yüzme aktivite takibi modlarıyla performansınızı ölçerken, SWOLF skoruna ek olarak yüzülen mesafe, harcanan kalori ve yüzme hızı gibi sonuçları da veriyor. Suyun altında kalp ritmini de ölçebilen MagicWatch 2, Bluetooth bağlantısı sayesinde telefon aramaları yapabilme ve gelen aramaları yanıtlayabilme özelliği sunuyor. Saatin 4GB'lık depolama alanına yükleyebileceğiniz şarkıları herhangi bir telefona ihtiyaç duymadan çalmak mümkün oluyor.