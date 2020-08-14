Milyonlarca kişi tarafından yoğun olarak kullanılan WhatsApp yeni özelliğiyle çok konuşulacak. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi süresince görüntülü konuşma uygulamaları ön plana çıkmıştı. 50 kişiye varan görüntülü konuşma imkanı sağlayan Messenger Rooms, Facebook'un ardından şimdi de WhatsApp'a geldi. WhatsApp geliştiricileri, bu özelliği şimdilik iOS sürümüne sundu. Bu özellik şimdilik iOS uygulamalarında bulunuyor. İşte o özelliğe dair merak edilenler...
50 KİŞİYE ÇIKIYOR
4 kişilik katılımcı sınırını 8'e çıkaran WhatsApp, Messenger Rooms entegrasyonu ile birlikte bu sayıyı dolaylı olarak da olsa 50 kişiye yükseltmiş oldu.
WHATSAPP MESSENGER ROOMS NASIL KULLANILIR?
1- WhatsApp'ı açın, ardından ARAMALAR sekmesine > Oda oluştur'a dokunun. Alternatif olarak:
* Bireysel bir sohbeti veya bir grup sohbetini açın, ardından Ekle simgesine > Oda'ya dokunun.
* Bir grup sohbetini açın, ardından Grup araması > Oda oluştur'a dokunun. Bu seçeneği kullanabilmeniz için grup sohbetinizde en az beş katılımcı bulunması gerektiğini lütfen unutmayın.
2- Sorulursa MESSENGER'A GEÇ'e dokunun. Bu işlem sizi WhatsApp'tan çıkarıp Messenger uygulamasına veya mobil tarayıcınızda açılacak Messenger web sitesine yönlendirir. Odaların WhatsApp dışında kullanılması ve Messenger'ın ayrı bir uygulama ve web sitesi olması sebebiyle Facebook'un koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Lütfen unutmayın:
* Messenger uygulamasını kullanıyorsanız en güncel sürümünü yüklemiş olmanız gerekir. Aksi takdirde uygulamayı güncellemeniz istenir.
* Messenger'da oturumunuz açık değilse Facebook hesabınızla giriş yapmanız gerekir.
3- Sorulursa HEMEN DENE'ye dokunun.
4- {isim} OLARAK ODA OLUŞTUR'a dokunun.
Oda aktivitesi'ne dokunarak odanızın amacını özelleştirebilirsiniz.
5- WhatsApp'ı yeniden açmak için WHATSAPP'TA BAĞLANTI GÖNDER'e dokunun.
6- Oda bağlantısını paylaşmak istediğiniz kişileri ya da grup sohbetlerini aratın veya seçin, ardından ok simgesine dokunun. Bağlantı metin alanında görünür. Bu alandan mesajınızı özelleştirebilirsiniz.
* Bu işleme ARAMALAR sekmesi yerine belirli bir bireysel sohbetten ya da grup sohbetinden başladıysanız bağlantı bireysel sohbetin veya grup sohbetinin metin alanında otomatik olarak görüntülenir.
7- Gönder simgesine dokunun.
OLUŞTURAN KİŞİ OLARAK ODAYA KATILMA
1- WhatsApp'ı açın > oda bağlantısını gönderdiğiniz bireysel sohbete veya grup sohbetine gidin.
2- Bağlantıya dokunun. Dokunduğunuzda bağlantıyı mobil tarayıcınızda veya Messenger uygulamasında açmayı seçmeniz istenir. Seçiminizi yaptığınızda WhatsApp'tan Messenger uygulamasına veya mobil tarayıcınızda açılacak Messenger web sitesine yönlendirilirsiniz. Messenger'ın ayrı bir uygulama ve web sitesi olması sebebiyle Facebook'un koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Odalar özelliği WhatsApp dışında çalışır. Messenger Odaları'ndaki görüntülü aramalar uçtan uca şifrelemeyle korunmamaktadır.
* Messenger uygulamasını kullanıyorsanız en güncel sürümünü yüklemiş olmanız gerekir. Aksi takdirde uygulamayı güncellemeniz istenir.
* Messenger'da oturumunuz açık değilse Facebook hesabınızla giriş yapmanız gerekir.
3- Sorulursa {isim} OLARAK KATIL'a dokunun.
DAVET EDİLEN KİŞİ OLARAK ODAYA KATILMA
1- WhatsApp'ı açın > oda bağlantısını aldığınız bireysel sohbete veya grup sohbetine gidin.
2- Bağlantıya dokunun. Dokunduğunuzda bağlantıyı mobil tarayıcınızda veya Messenger uygulamasında açmayı seçmeniz istenir. Seçiminizi yaptığınızda WhatsApp'tan Messenger uygulamasına veya mobil tarayıcınızda açılacak Messenger web sitesine yönlendirilirsiniz. Messenger'ın ayrı bir uygulama ve web sitesi olması sebebiyle Facebook'un koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Odalar özelliği WhatsApp dışında çalışır. Messenger Odaları'ndaki görüntülü aramalar uçtan uca şifrelemeyle korunmamaktadır
* Messenger uygulamasını kullanıyorsanız en güncel sürümünü yüklemiş olmanız gerekir. Aksi takdirde uygulamayı güncellemeniz istenir.
* Messenger'da oturumunuz açık değilse Facebook hesabınızla giriş yapmanız gerekir.
* Facebook hesabınız yoksa adınızı girmeniz ve yönergeleri gözden geçirmeniz istenir.
3- Sorulursa HEMEN DENE'ye dokunun.
4- {isim} OLARAK KATIL'a veya Konuk Olarak Katıl'a dokunun. Aramanın başlayabilmesi için oluşturan kişinin odada bulunması gerektiğini lütfen unutmayın.