Milyonlar bekliyordu! Büyüteç özelliğiyle bunları yapabilirsiniz

ARAMA ÖZELLİĞİ GELDİ

Hızlı şekilde yayılan ve dikkate tekılan mesajların sağ tarafında bir büyüteç olacak. Bu büyüteç simgesine tıklayarak mesajla alakalı internet üzerindeki diğer arama sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

Büyüteçe tıkladığınızda açılan sayfada o haberin ya da bilginin doğru olup olmadığını göreceksiniz.

Bu özellik ile birlikte artık kullanıcılar, kendilerine gelen bu bilginin doğru olup olmadığını internet üzerinden teyit edebilecek.