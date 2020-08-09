Milyonlar bekliyordu! Büyüteç özelliğiyle bunları yapabilirsiniz

Aralık ayında Çin 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan coronavirüs salgını sonrası sosyal medya ve iletişim plaformlarına ilgi oldukça arttı. WhatsApp, corona döneminde en çok ilgi gören uygulamalar arasında oldu. Edinilen bilgilere göre pandemi döneminde WhatsApp kullanma oranı yüzde 27 seviyesinde artış gösterdi.
YALAN HABERLER YAYILIYOR
Sosyal medya platformları ve WhatsApp üzerinde son dönemlerde yalan haberler çokça paylaşılıyor. Bu duruma engel olmak için WhatsApp, pandemi döneminde mesaj iletmeyi kısıtlandırdı ve kullanıcıların bir mesajı en fazla 1 kişiye iletebilmesi sınırını koydu.
ARAMA ÖZELLİĞİ GELDİ
Hızlı şekilde yayılan ve dikkate tekılan mesajların sağ tarafında bir büyüteç olacak. Bu büyüteç simgesine tıklayarak mesajla alakalı internet üzerindeki diğer arama sonuçlarına ulaşabileceksiniz.
Büyüteçe tıkladığınızda açılan sayfada o haberin ya da bilginin doğru olup olmadığını göreceksiniz.
Bu özellik ile birlikte artık kullanıcılar, kendilerine gelen bu bilginin doğru olup olmadığını internet üzerinden teyit edebilecek.
HANGİ ÜLKELERDE VAR?
Edinilen bilgilere göre WhatsApp geliştiricilerinin bu özelliği devreye aldığı , ancak şimdi sadece bazı ülkelerde bu özelliğin kullanıcılara sunulduğu öğrenildi. İşte o ülkeler:
İtalya,
Brezilya,
ABD,
İrlanda,
İngiltere,
İspanya
Meksika
Söz konusu özelliğin önümüzdeki günlerde Türkiye 'de de kullanıcılara sunulması bekleniyor.