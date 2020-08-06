WHATSAPPTA SON GÖRÜLME NASIL DONDURULUR?

Günümüzde hemen hemen her akıllı telefona sahip kişiler tarafından whatsapp uygulaması indirilmektedir. Bu uygulama ile iletişim kurabiliyorsunuz. Whatsapp uygulamasında son görülmeyi nasıl kapatabileceklerini merak eden kişiler için şunu diyebiliriz ki; Açılan pencerede "Kişisel Bilgilerimi Kimler Görebilir" başlığı altında bulunan Son görülme kısmına tıkladığınız zaman karşınıza 3 seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler genellikle, Herkes, Kişilerim ve Hiç kimse seçenekleri olabilmektedir. Bu seçeneklerden whatsapp son görülme özelliğini kapatmak için Hiç kimse seçeneğine tıklayınız. Bu şekilde son görülmeniz kapanmış olacaktır. Tekrar açmak isterseniz yine aynı şekilde bu sefer Kişilerim seçeneğini tıklarsınız.

WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ NE DEMEK

Whatsapp Messenger uygulaması ile kolay ve güvenilir bir şekilde mesajlaşma, grup sohbetleri, web ve masaüstü ile bağlanabilmenizi sağlar. Ayrıca ücret ödemeden sadece internet verisi kullanarak whatsapp araması, fotoğraf ve video gönderimi, uçtan uca şifreleme özelliği ile sadece siz ve mesajlaştığınız kişi görebileceği güvenli bir iletişim uygulamasıdır. Whatsapp uygulaması hakkında çevrim içinin ne demek olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcılar için; Son görülme ve çevrimiçi, kişilerinizin WhatsApp'ı en son ne zaman kullandıklarını ve çevrimiçi olup olmadıklarını göstermeye yarar. Yani demek olursak bir kişinin çevrimiçi olması, cihazında WhatsApp'ın ön planda açık olduğunu ve İnternet'e bağlı ve aktif biri olduğunu gösterir. Fakat bu, kişinin mesajınızı okuduğu anlamına gelmeyebilir.