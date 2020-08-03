Xiaomi Mi Note 10 Lite 128 GB özellikleri ve fiyatı nedir?

XIAOMI MI NOTE 10 LITE 128 GB ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



6,47 inç ve AMOLED ekrana sahip olan modal, 2.340 x 1080 piksel çözünürlüklüğe (398 ppi) sahip. Qualcomm Snapdragon işlemcisi ile gelirken 730G Bellek ve 6 GB RAM Dahili hafızası bulunuyor. 64 GB İşletim sistemi ve Android 10 Pile sahip olan Xiaomi Mi Note 10 Lite 5.260 mAh bataryasıyla 30 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kamera özellikleriyle de ön plana çıkıyor. 64 megapiksel ana kameraya; 8 megapiksel Ultra Geniş Açı kamera, 5 megapiksel derinlik, 2 megapiksel makro ve 16 megapiksel ön kamera eşlik ediyor.



XIAOMI MI NOTE 10 LITE 128 GB FİYATI NEDİR?



Şu anda Türkiye piyasada satışa sunulan fiyatı 3.599 TL olan Xiaomi Mi Note 10 Lite büyük ilgi görüyor.