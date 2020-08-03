Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 03.08.2020 14:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2020 14:13
    ABONE OL

    ve fiyatı nedir?

    Popüler telefon markalarındna biri olan Xiaomi, sık sık yeni akıllı telefon modelleri ile kendini yeniliyor. ve fiyatı nedir? Sorgulaması en çok yapılanlar arasında yer alıyor. Hem uygun fiyatlı hem de özellikleri iyi olsun isteyenler 128 GB modeline ilgi gösteriyor. Peki Xiaomi Mi Note 10 Lite hangi özelliklere sahip, Türkiye fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Mi Note 10 Lite 128 GB özellikleri ve fiyatı nedir?

    Teknoloji severlerin yakından takip ettiği Çinli telefon devi Xiaomi, Mi Note 10 Lite modelini satışa sundu. Xiaomi Mi Note 10 Lite 128 GB özellikleri ve fiyatı en merak edilen konular arasında yer aldı. Telefonunu yenileyecek olanların merak ettiği Xiaomi Mi Note 10 Lite özelliklerini ve fiyatını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Böylece almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz.

    XIAOMI MI NOTE 10 LITE 128 GB ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    6,47 inç ve AMOLED ekrana sahip olan modal, 2.340 x 1080 piksel çözünürlüklüğe (398 ppi) sahip. Qualcomm Snapdragon işlemcisi ile gelirken 730G Bellek ve 6 GB RAM Dahili hafızası bulunuyor. 64 GB İşletim sistemi ve Android 10 Pile sahip olan Xiaomi Mi Note 10 Lite 5.260 mAh bataryasıyla 30 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kamera özellikleriyle de ön plana çıkıyor. 64 megapiksel ana kameraya; 8 megapiksel Ultra Geniş Açı kamera, 5 megapiksel derinlik, 2 megapiksel makro ve 16 megapiksel ön kamera eşlik ediyor.

    XIAOMI MI NOTE 10 LITE 128 GB FİYATI NEDİR?

    Şu anda Türkiye piyasada satışa sunulan fiyatı 3.599 TL olan Xiaomi Mi Note 10 Lite büyük ilgi görüyor.
    Haberler Teknoloji Xiaomi Mi Note 10 Lite 128 GB özellikleri ve fiyatı nedir?
    Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
    Tüm Teknoloji Haberleri