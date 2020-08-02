'PAZARLIKTA GÜÇ DENGESİZLİĞİ VAR'

ACCC Başkanı Rod Sims konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Medya işletmeleri ile büyük dijital platformlar arasında pazarlık anlamında temel bir güç dengesizliği var. Haber yayıncılarının ödeme pazarlığında çok az yeteneği bulunuyor" dedi. Avustralya Saymanı Josh Frydenberg ise yasa taslağının uluslararası anlamda dikkatle takip edildiğini öne sürerek, "Hazırladığımız yasa, dünyada birçok düzenleyici kurumun ve hükümetin dikkatini çekti" dedi.

YENİ ŞİRKETLER DE EKLENECEK

Yasa taslağı şimdilik sadece Google ve Facebook'u kapsıyor. Ancak ACCC'ye göre ilerleyen dönemde başka dijital platformlar da buna eklenecek. Facebook ve Google, yıllardır yayıncılarla içeriklerini nasıl görüntüleyecekleri konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Medya şirketleri, iki teknoloji devinin kendilerine ödeme yapması gerektiğini savunuyor. Avustralya'da konuyla ilgili bir düzenleme yapılması için aylardır tartışma yapılıyordu.



Her iki taraf da birbirine bağımlı. Dijital platformlar, arama sonuçlarını doldurmak için ve kullanıcılara yerel haberleri güncel ve güvenilir bir şekilde sunmak için yayıncılara ihtiyaç duyuyor. Medya kuruluşları ise kitleleri sitelerine yönlendirmeleri için dijital platformlara bağımlı durumda. Avustralya'nın hazırladığı yasa, Google'ın 'haberler' sekmesini devre dışı bıraksa bile arama sonuçlarında ve Youtube gibi yerlerde haberlerin görünmesi halinde ödeme yapmasını zorunlu hale getiriyor.