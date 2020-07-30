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    • Teknoloji
    • 30.07.2020 18:06
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    • 30.07.2020 18:06
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    Son dakika: 'nın yeni nesil yolculuğuna başladı

    Son dakika haberine göre, 'nın yeni nesil , 'taki yaşamı keşfetmek için yola çıktı. Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve adı verilen bölgeye gönderin olan Perseverance, Mars'a iniş yaptığında kaya ve toprak örneklerini toplayacak.

    Perseverance Mars yolculuğuna başladı
    'ın keşfinde yeni bir döneme kapı açan 'nın yeni nesil , potansiyel geçmiş yaşamın izlerini aramak için Florida'nın kentinden Mars'a gönderildi.





    NASA'nın 2.4 milyar dolarlık aracı, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yerel saatle 07.50'de kalkış yaptı. Aracın önümüzdeki Şubat ayında Mars'a ulaşması bekleniyor.



    NASA'nın Mars'ta antik yaşamın izlerini araştırmak ve insanlı yolculuğun yollarını bulmayı amaçladığı Perseverance uzay aracına Ingenuity adı verilen mini bir helikopter de eşlik edecek. Bilim adamlarının Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine keşfe çıkacak olan Perseverance, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapacak.



    Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve adı verilen bölgeye gönderilen olan Perseverance, Mars'a iniş yaptığında kaya ve toprak örneklerini toplayacak.

    NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Son derece heyecanlıyım. Çünkü Mars 2020'yi Perseverance robotuyla başlatacağız. Ama burada çok daha fazlası var. Tarihte ilk kez Mars'a başka bir dünyada yaşamı bulmak için açık bir görevle gidiyoruz" dedi.



    Bridenstine, "Uzaya gitmek her zaman zor. Hiç kolay olmamıştı. Bu durumda her zamankinden daha da zor. Çünkü bir salgının ortasında yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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