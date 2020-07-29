Google'dan flaş Türkiye kararı! O reklamlar kaldırılacak





ARAMA SONUÇLARINDAN BU BÖLÜM YAKINDA KALDIRILACAK

Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle: "Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google'ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu'na (RK),satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS'lere Google Alışveriş'le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa'da 600'den fazla AKS'nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor. Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz."