Vestel’den gün ışığı teknolojisi

Geliştirdiği gün ışığı teknolojisi ile Vestel, gıdada, bulaşıkta ve çamaşırda ekstra hijyen ve uzun ömür vaad ediyor. Hijyen beklentisini maksimum seviyede karşılayan ürünlerin özellikle son dönemde ön plana çıktığını kaydeden Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Vestel olarak bin 700 kişilik Ar-Ge mühendisi kadromuzla gıda israfını önleyen, daha az enerji ve su tüketen ürünler tasarlarken, öte yandan sağlıklı yaşam beklentilerine cevap vermeye de odaklanmıştık. Nitekim geldiğimiz noktada ne kadar isabetli bir yönümüz olduğunu bir kez daha anladık. Yeni lanse ettiğimiz günışığı teknolojisine sahip ürünlerimiz kısa sürede yoğun taleple karşılaştı" dedi.