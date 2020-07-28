LG K61, 'Telefonum düştü' korkusuna son veriyor. Amerikan Askeri Dayanıklılık Standardı olan MIL-STD-810G sertifikasına sahip K61, bu sertifikayı şok ve titreşim testleri dahil 8 farklı aşamadan geçerek aldı. K61, 1 yıl ücretsiz ekran değişimi garantisiyle satılıyor. 48MP Standart Kamera, 8MP Süper Geniş Açılı Kamera, 2MP Makro Kamera, 5MP Derinlik Kamerası olmak üzere 4 arka kameraya sahip telefonda, 16MP ön kamera var. 6.5 inç 19.5: 9 FHD + FullVision Ekranı ve DTS-X-3D Sinematik Ses Sistemi ile dikkat çeken K61, 4000 mAh'lık bataryaya sahip.