WhatsApp yine dikkat çekecek bir özellikle çok konuşulacak. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp ve Facebook Messenger arasında kurulacak yeni özellik çok konuşulacak. WhatApp, karanlık mod ve grup sohbetleriyle ilgili yenilikleri devreye almıştı. WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği geliyor. İşte o özelliğe dair detaylar

ÇAPRAZ SOHBET DESTEĞİ

Son konuşulan iddialara göre WhatsApp, çapraz sohbet desteği özelliği için çalışmalara başladı. Bu özellik sayesinde Facebook Messenger kullanıcısı, başka bir WhatsApp kullanıcısıyla iletişim kurabilecek. WhatsApp bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.