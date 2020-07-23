TERÖR SALDIRGANIYLA BAĞLANTILI TAKİP

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Federal Emniyet'in ilk kez Berlin'de 2016 yılında Noel pazarına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmada WhatsApp bağlantılarına dışarıdan erişim sağladığı da aktarıldı. Terör saldırısı düzenleyen Anis Amri'nin bağlantılı olduğu bir kişinin takibi sırasında bu yöntemin kullandığı ifade ediliyor.