Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre edeceği yeni özellikle çok konuşulacak. WhatsApp bilindiği üzere yaptığı güncellemelerle yeni özellikler sunuyor ve uygulamayı daha kullanılır hale getiriyor. WhatsApp bu kez yeni bir özellikle gündemdeki yerini aldı. Mesajlaşma uygulamasına çapraz sohbet desteği geliyor. Kullanıcılar ise bu özellik hakkındaki detayları öğrenmek istiyor.

ÇAPRAZ SOHBET DESTEĞİ

Son konuşulan iddialara göre WhatsApp, çapraz sohbet desteği özelliği için çalışmalara başladı. Bu özellik sayesinde Facebook Messenger kullanıcısı, başka bir WhatsApp kullanıcısıyla iletişim kurabilecek. WhatsApp bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.