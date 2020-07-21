Xiaomi ailesi büyüdü

Çok amaçlı dört kamera kurulumunu içeren giriş seviyesindeki ilk Redmi akıllı telefon olan Redmi 9, 6.53 inç FHD+ Dot Drop ekrana sahip. 5020 mAh batarya ile sunulan Redmi 9, 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Mi Smart Band 5 de içerdiği 1.1 inç renkli AMOLED ekranla görüntü alanını önceki modele kıyasla yüzde 20 artırıyor. 5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip Mi Smart Band 5, 11 egzersiz modu ile hangi hareketleri yaparsanız yapın egzersiz gelişiminizi takibe alıyor.
Hem müzik düşkünleri hem de iş profesyonelleri akla getirilerek tasarlanan Mi True Wireless Earphones 2 Basic ise tek bir tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım sunuyor, taşıma kutusuyla gerçekleştirilebilen 3 ek şarj işlemiyle toplam batarya ömrü 20 saate ulaşıyor. Kulak içi algılama özelliğiyle kulaklıklardan biri çıkarıldığı anda müzik otomatik duruyor. Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick de Android TV, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile eğlence düşkünlerinin yardımcısı olacak.