Xiaomi ailesi büyüdü

Hem müzik düşkünleri hem de iş profesyonelleri akla getirilerek tasarlanan Mi True Wireless Earphones 2 Basic ise tek bir tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım sunuyor, taşıma kutusuyla gerçekleştirilebilen 3 ek şarj işlemiyle toplam batarya ömrü 20 saate ulaşıyor. Kulak içi algılama özelliğiyle kulaklıklardan biri çıkarıldığı anda müzik otomatik duruyor. Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick de Android TV, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile eğlence düşkünlerinin yardımcısı olacak.