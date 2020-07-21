Uçsuz bucaksız koylarda hayatın tüm stresini atmayı planlıyor olsanız da sosyal medya iletişimi, online alışveriş ya da bankacılık işlemlerinin tüm hızıyla devam etmesine engel olmak mümkün değil. Tatile çıkarken yanınıza alacağınız bazı teknolojik cihazlar hem işinizi kolaylaştırır hem de keyifli anlarınızın artmasını sağlayabilir.

Seyahatlerinizde yanınızda bulunması fayda sağlayacak bazı teknolojik ürünler şöyle:

AKILLI BASKÜL: Sağlığınız için kontrolü tatilde de elden bırakmamalısınız. Bu nedenle akıllı baskül işinizi kolaylaştırır.

USB DÖNÜŞTÜRÜCÜ KABLO: Görüntü aktarımı yapmak için kablonuzu yanınızda bulundurun.

TAŞINABİLİR POWERBANK: Cep telefonu, akıllı saat, dizüstü bilgisayar, tablet ve kameraları şarj edebilen cihazlar, en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir. Ancak batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisine dikkat edin.

KULAKLIK: Müzik dolu bir tatil için kulaklıklarınızı yanınıza almayı unutmayın. Gürültü önleyici özelliğinin olması önem taşıyor.

ARAÇ İÇİ KAMERASI: Yolculuk sırasında güvenliğiniz için önemli.

ARAÇ BULUCU: Yabancısı olduğunuz bir yerde yanınızda bulunması fayda sağlayacaktır.

TAŞINABİLİR PROJEKSİYON CİHAZI: Tatilde kültür-sanat etkinliklerine vakit ayırmak isteyenlerin tercihi bu cihazlar oluyor.

BLUETOOTH HOPARLÖR: Tatil köyünde, sahilde ve benzer dış mekanlarda kullanabileceğiniz taşınabilir hoparlörler, kesintisiz müzik keyfi sunuyor.