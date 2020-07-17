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    • Teknoloji
    • 17.07.2020 Gazete
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      4 kandaki oksijen oranını ölçüyor

      4, artık, kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi de destekliyor. Kullanıcılar, bir dakika içinde SpO2 seviyelerini kolayca test edebiliyor ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirebiliyor.

    Kandaki oksijen oranını ölçüyor
    Huawei 4, artık, kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi de destekliyor. Kullanıcılar, bir dakika içinde SpO2 seviyelerini kolayca test edebiliyor ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirebiliyor. TruSeen 3.5 ile desteklenen HUAWEI Band 4, kullanıcının egzersiz durumunu otomatik olarak tanımlıyor ve egzersiz sırasında gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme moduna geçiyor. Kalp atış hızı izleme, koşusu, dış mekan / iç mekan yürüyüşü, dış mekan / iç mekan bisiklet, eliptik, kürek ve serbest antrenman modlarını destekliyor.
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