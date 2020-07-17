Çocukların oyun oynamaya harcadıkları zamanı arttı: Uzmanlar aileleri risklere karşı uyardı

Coronavirüs nedeniyle bu yaz çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçiriyor. Çocukların evde oyun konsolu, telefon ve tablet ile oyun oynamaya daha çok yöneldiğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, online oyunlar nedeniyle çocukların maruz kalabilecekleri risklere dikkat çekerek, ebeveynlere uyarılarda bulundu:
✖ Çocuğunuzun indirdiği ve kullandığı her uygulamayı denetleyin. Uygulama kamera ve mikrofona erişim istiyorsa, bunun gerçekten oyun içerisinde gerekli olup olmadığına bakın. Kameraya sadece uygulama kullanılırken erişim sağlama izni verin.
✖ Siber güvenlik hakkında çocuğunuzu bilgilendirin. Bu konuşmayı yaparken çocukları korkutmamak önemlidir çünkü çocuk, herhangi bir sorun ile karşılaştığında bunu ailesi ile açık bir şekilde paylaşmalıdır.
✖ İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.
✖ Oyun sistemlerini oturma odası gibi açık bir alana kurun.
✖ Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın.
✖ Telefon ve tablette oyun oynayan çocuklar, farklı birçok uygulama ve oyunu cihaza indirebilir. Bu nedenle belirli aralıklarla uygulama temizliği yapın.
✖ Her hesap ve cihaz için farklı ve benzersiz parolalar oluşturun.
ÇOCUKLARI TEHLİKEDEN KORUYUN
Çocukların oyun oynarken kendi adlarını kullanmamaları da oldukça önemli. Ayrıca çocuklar, ev adreslerini vermemeli veya doğum günü bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalı. Bununla birlikte asla tanımadıkları insanlara kendi fotoğraflarını da göndermemeli. Oyunda fotoğraf kullanılması gerekiyorsa, çoğu çocuğun aşina olduğu avatarlar kullanılmalı.
✖ Çocuğunuzun indirdiği ve kullandığı her uygulamayı denetleyin. Uygulama kamera ve mikrofona erişim istiyorsa, bunun gerçekten oyun içerisinde gerekli olup olmadığına bakın. Kameraya sadece uygulama kullanılırken erişim sağlama izni verin.
✖ Siber güvenlik hakkında çocuğunuzu bilgilendirin. Bu konuşmayı yaparken çocukları korkutmamak önemlidir çünkü çocuk, herhangi bir sorun ile karşılaştığında bunu ailesi ile açık bir şekilde paylaşmalıdır.
✖ İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.
✖ Oyun sistemlerini oturma odası gibi açık bir alana kurun.
✖ Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın.
✖ Telefon ve tablette oyun oynayan çocuklar, farklı birçok uygulama ve oyunu cihaza indirebilir. Bu nedenle belirli aralıklarla uygulama temizliği yapın.
✖ Her hesap ve cihaz için farklı ve benzersiz parolalar oluşturun.
ÇOCUKLARI TEHLİKEDEN KORUYUN
Çocukların oyun oynarken kendi adlarını kullanmamaları da oldukça önemli. Ayrıca çocuklar, ev adreslerini vermemeli veya doğum günü bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalı. Bununla birlikte asla tanımadıkları insanlara kendi fotoğraflarını da göndermemeli. Oyunda fotoğraf kullanılması gerekiyorsa, çoğu çocuğun aşina olduğu avatarlar kullanılmalı.