WhatsApp çöktü mü sorusunun yanıtı merak konusu oldu. En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta kullanıcılar şu saatlerde çeşitli erişim problemleri yaşandığını konuşmaya başladı. Milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp uygulamasında son görülme sorunu da olduğu konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, 14 Temmuz WhatsApp son görülme sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
WhatsApp'ta bugün bağlantı, son görülme sorunu ve çökme sorunu yaşandığı konuşuluyor. Milyonlarca kullanıcı son görülmede problem olduğundan uygulamayı kullanamıyor. WhatsApp sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor.
WhatsApp arıza haritası
WHATSAPP SON GÖRÜLME KAPATILDI MI?
Konuya dair WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar sadece kendileri isterlerse son görülme özelliğini kapatabiliyorlar. Çökme sorunundan ötürü şu anda son görülme kapalı gözüktüğü tahminler arasında yer alıyor.
5 YENİ ÖZELLİK GELİYOR
İKİ CİHAZ
Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.
SÜRESİ DOLAN MESAJLAR
Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.
MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.
DEPOLAMA ÖZELLİĞİ
Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.
MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ
Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.
WHATSAPP HAKKINDA
WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.
2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.