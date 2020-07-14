WhatsApp çöktü mü sorusunun yanıtı merak konusu oldu. En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta kullanıcılar şu saatlerde çeşitli erişim problemleri yaşandığını konuşmaya başladı. Milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp uygulamasında son görülme sorunu da olduğu konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, 14 Temmuz WhatsApp son görülme sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'ta bugün bağlantı, son görülme sorunu ve çökme sorunu yaşandığı konuşuluyor. Milyonlarca kullanıcı son görülmede problem olduğundan uygulamayı kullanamıyor. WhatsApp sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor.