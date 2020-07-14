GSM operatörleri tarafından yapılan bedava internet kampanyaları 2020 yılına damgasını vururken, abone sayısını artırmak isteyen GSM operatörleri her geçen gün yeni kampanya eklemeye devam ediyor. İnternetin kullanım alanı sürekli artış gösterirken, abonelerin internete olan ihtiyacı da artmaktadır ve paketlerin yetmemesi üzerine ek paket almakta maliyetli olacağı için bedava internet kampanyaları 2020 için var olan ilgi de artmaktadır. Türk Telekom bu yıl 15 Temmuz ayında kullanıcılarına güzel bir sürpriz yapabilir. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen üzüntülü olaydan sonra iletişim kopmalarının yaşanmaması için çabalayan operatör firmaları bu bağlamda hediye internet dağıtımı yapılması bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TÜRK TELEKOM 15 TEMMUZ HEDİYESİ
Türk Telekom 15 Temmuz hediyesi olarak bedava internet vermesi muhtemel gözü ile bakılıyor. Farklı bedava internet seçenekleri sunan firma 15 Temmuz gününe özel hediyeler çıkarması'da ihtimal.
Türk Telekom kullanıcıları için yapılan bu kampanya detayları olarak sadece 15 Temmuz gününü kapsamakta ve herhangi bir farklı hatta devretme söz konusu olmamaktadır.
Şu anda net bir bilgi olmasada 15 Temmuz günü için bir hediye bekleniyor.
VODAFONE 15 TEMMUZ HEDİYESİ
15 Temmuz olayının 2. yıldönümünde Vodafone'dan bedava internet kampanyası bekleniyor. Vodafone 15 Temmuz günü geçen sene 600 dakika her yöne dakika, 1000 her yöne mesajlaşma ve 1 GB bedava internet hediyesi bizlere sunmuştu. Aynı şekilde bu yılda'da beklentimiz bu yönde güzel hediyeleri bizlere sunması.
TURKCELL 15 TEMMUZ HEDİYESİ
Turkcell 15 Temmuz özel iletişim paketi sayesinde 2017 yılında 500 dakika her yöne dakika, 1000 dakika Bip araması, 1 GB bedava internet Turkcell'den hediye edilmişti. Bu yılda böyle bir paket beklentisi içindeyiz.