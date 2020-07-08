Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp ve Facebook Messenger arasında kurulacak yeni özellik çok konuşulacak. WhatApp, karanlık mod ve grup sohbetleriyle ilgili yenilikleri devreye almıştı. WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği geliyor. Peki, bu özellikle neler değişecek? İşte yakından kullanıma sunulacak olan çapraz sohbet desteğine dair merak edilenler...

ÇAPRAZ SOHBET DESTEĞİ

Son konuşulan iddialara göre WhatsApp, çapraz sohbet desteği özelliği için çalışmalara başladı. Bu özellik sayesinde Facebook Messenger kullanıcısı, başka bir WhatsApp kullanıcısıyla iletişim kurabilecek. WhatsApp bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.