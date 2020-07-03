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    • Teknoloji
    • 03.07.2020 16:39
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    • 03.07.2020 16:39
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    Teknoloji devi Sony 60 yılı aşkındır kullandığı adını değiştiriyor

    Sony China'nın Weibo'daki açıklamasına göre, yıllık hissedarlar toplantısını gerçekleştiren PlayStation'ın üreticisi Sony, toplantıda adını olarak değiştirme kararı aldı.

    Dev şirketten sürpriz karar! 60 yıllık adını değiştiriyor

    Dev teknoloji şirketi Sony, yıllık hissedarlar toplantısında yeni kararını duyurdu. Şirket isim değişikliğine gidiyor. 60 yıldır Sony olarak kullanılan şirket adı, olarak değişiyor.

    KAPSAYICI BİR İSİM
    Sony'nin isim değişikliğinin herhangi bir kötü gidişat olduğundan dolayı yapılmadığı açıklamalarda yer aldı. Ancak bazı planları olduğu ipuçları da verildi.

    Firmanın sadece tüketici elektroniği alanında değil, birçok alanda ürünü bulunuyor. Sony 'su da yaptığı açıklamalarda tüm bunları bir çatı altında toplama amacıyla yaptıklarını duyurdu.

    NİSAN 2021'E KADAR KULLANILACAK
    Kenichiro Yoshida, Sony'nin çok geniş bir iş portföyüne sahip olduğunu söyleyerek, bu geniş portföyden yararlanmak istediklerini belirtti. Sony Group'ın CEO'suna göre bu adım şirkete yeni kapılar da açacak. Sony ismi 2021 yılının Nisan ayına kadar kullanılmaya devam edilecek. Bu tarihten itibaren ise Sony artık Sony Group ismiyle anılmaya başlanacak.

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