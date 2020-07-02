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    • 02.07.2020 14:37
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    Son dakika: açıkladı! 'a inceleme!

    Son dakika haberleri... fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti. Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı.

    TikTok'a inceleme!

    (), sosyal medya uygulaması hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

    Edinilen bilgilere göre, Kurul, fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

    Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı.

    Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

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