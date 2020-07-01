Telefondan silinmiş bilgilerin depolanabileceği, kullanılan telefonların teknik özellikleri hakkında bilgilerin toplanabileceği ve uygulama kapalı olsa dahi ses ve görüntü kaydı yapılabileceği bu iddialardan sadece birkaçı. TikTok uygulamasını kullanan bir kullanıcıdan izin alınmaksızın zararlı ve suç mahiyetindeki içerikler indirilebilmekte ve telefonlara virüsler sızabilmektedir. TikTok'un kopyalanan her içeriği sakladığı da iddialar arasında. Konum bilgisi ve ağ bilgisini de sakladığı iddialar arasında" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Turhan Menteş ise, sosyal medya uygulamalarının çoğunun kişisel verileri topladığını ve veri ihlallerinde ön plana çıktıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Kişisel verileri daha sonra istedikleri şekillerde kullanıyorlar.

Sağlık, cinsiyet, din, siyasi görüş gibi özel nitelikli veriyi kullanmak için ağların özel izin alması gerekiyor. Ayrıca kullanım alışkanlıklarınızı değerlendirip profilleme yapıyorlar.

Facebook bu nedenle 5 milyar dolar ceza aldı. Kullanıcılar da çok bilinçli olmayabilir ama bu alanlar kişinin isteğine bırakılacak konular değil. Ciddi düzenleme geldi. AB'de Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) çıkarıldı. Burada yaptırımlar çok büyük. Bizde Google'a 1 milyon 600 bin TL ceza verilirken, Fransa, Almanya Google'a 50 milyon euro ceza kesti."