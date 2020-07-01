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    • Teknoloji
    • 01.07.2020 15:26
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    • 01.07.2020 15:26
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    nelerdir? Xiaomi fiyatı ne kadar?

    Son zamanların popüler akıllı telefon markası Xiaomi’den teknoloji severleri sevindirecek bir haber geldi. Yepyeni modelleri kullanıcılarıyla buluşturan Xiaomi, yine hem özellikleri yüksek hem de fiyatı uygun telefonlarından birini tanıttı. Uzun zamandır merakla ve heyecanla beklenen tanıtıldı. nelerdir? Xiaomi ne kadar? Sorularının da yanıtları belli oldu. İşte detaylar…

    Redmi 9C özellikleri nelerdir? Xiaomi Redmi 9C fiyatı ne kadar?

    Çinli teknoloji devi Xiaomi Redmi 9C modeli ile oldukça ses getirdi. Malezya'daki bir etkinlikte tanıtılan Xiaomi Redmi 9C özellikleriyle çok fazla dikkat çekiyor ve satış fiyatı da merak ediliyor. Hem tasarım hem de kamera özellikleri açısından iddialı olan fiyatı ise uygun tutulan Redmi 9C akıllı cep telefonu ile ilgili merak edilen bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    REDMİ 9C ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Ekran: 6.53 inç IPS LCD (720x1600)
    Batarya: 5.000mAh
    Ön Kamera: 5 MP
    Arka Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 MP
    RAM: 2 GB
    Depolama: 32 GB (microSD kart desteği var)
    İşlemci: MediaTek Helio G35
    Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, USB-C, 3,5 mm ses jakı

    REDMİ 9C FİYATI NE KADAR?

    Turuncu, siyah ve mavi renklerde gelen Redmi 9C için belirlenen fiyat ise 100 dolar (685 TL) olacak.
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