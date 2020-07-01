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    • Teknoloji
    • 01.07.2020 10:36
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    • 01.07.2020 10:41
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    'dan flaş ve Instagram kararı! Durduracak

    Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan ve Instagram ile ilgili flaş bir karara imza attı. Şirket tarafından Instagram ve Whatsapp'taki fotoğraf ve videoları yedekleyen Google Fotoğraflar'ın bu hizmetine son vereceği açıklandı.

    Koronavirüs salgını sonrası pek çok şirket kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek adımlar atmaya devam ediyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Google milyonlarca WhatsApp ve Instagram kullanıcısını yakından ilgilendiren bir adım attı.

    Şirket bilindiği üzere, kullanıcıların Instagram ve WhatsApp'taki fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar içerisinde yedekliyordu. Google yaptığı açıklamada otomatik olarak yapılan Instagram yedeklemesi ile WhatsApp yedeklemesi durduracağını açıkladı.



    Aynı açıklamaya göre, yedekleme işlemini yapmak isteyen kullanıcılar otomatik hizmetten yaralanamayacak, bu işlemi kendileri yapmak zorunda kalacak. Google'ın bu kararı koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle aldığı düşünülüyor.

    Zira salgın ile beraber aralarında Google'ın da olduğu pek çok dijital platform internet trafiğini kontrol altında tutmak için belli kararlar almıştı.
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