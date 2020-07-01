



Aynı açıklamaya göre, yedekleme işlemini yapmak isteyen kullanıcılar otomatik hizmetten yaralanamayacak, bu işlemi kendileri yapmak zorunda kalacak. Google'ın bu kararı koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle aldığı düşünülüyor.



Zira salgın ile beraber aralarında Google'ın da olduğu pek çok dijital platform internet trafiğini kontrol altında tutmak için belli kararlar almıştı.