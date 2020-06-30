Akıllı telefon kullanıcılarına yönelik siber saldırıların istatistiklerini inceleyen araştırmacılar, Türkiye'de Ocak - Haziran 2020 döneminde siber saldırı sayısının 159.415'e ulaştığını tespit etti. Benzer sayılar aynı dönemde Suudi Arabistan'da da görülse de Türkiye'de yaşanan vakaların genel dinamiğine bakıldığında karantinanın ülkedeki tehdit durumunu olumsuz yönde etkilediği ve zararlı faaliyetlerin artmasına neden olduğu anlaşıldı.

Taşınabilir platformlara bağımlılığımız arttıkça akıllı telefonların iş süreçleri ve günlük yaşantıdaki rolü de büyüyor. Bu durumun farkında olan siber suçlular, zararlı yazılımların dağıtım yöntemlerine ve kullandıkları saldırı vektörlerine daha fazla özen gösteriyor ve kriz dönemlerinde faaliyetlerini sıklaştırıyor. Doğru zamanlama, birçok durumda bir saldırının başarıya ulaşmasında çok önemli rol oynuyor. Siber suçlular, baskı altındayken güvenlik önlemlerini gevşeten ve telefonlarına güvenilir güvenlik çözümleri kurmayan kişilerden yararlanıyor.

MART VE NİSAN AYINDA ZARARLI YAZILIMLARIN SAYISI ARTTI

Yılın ilk aylarında Türkiye'de yaşanan saldırı sayısı 51.000'in biraz üzerindeyken, Mart ve Nisan'da %35 daha fazla zararlı yazılımla 71.000 sınırını geçti. Mayıs ayında da bu artış devam etti. Yapılan gözlemlere göre ilkbaharın son ayında kullanıcılar, toplam en az 34.000 saldırıya maruz kaldı. Bu durumla birlikte araştırmacılar yine de paniğe gerek olmadığını düşünüyor. Güvenlik uzmanları yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını ve insanların evden çalışmaya başlaması, siber saldırganların yeni saldırı vektörleri denemesine ve toplumun henüz hazır olmadığı yeni yöntemler kullanmasına yol açtı. Henüz yalnızca 5 ay olmasına rağmen 2020'de saldırganların kullanıcıları şaşırtmak için bazı inanılmaz teknikler kullandığına şahit olduk. Bu nedenle Covid-19 dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olup temel siber güvenlik önlemlerini almak gerekiyor. Özellikle Türkiye gibi bankacılığı hedef alan zararlı yazılımların ve diğer tehlikeli mobil zararlı yazılımların sık görüldüğü bölgelerde buna özen gösterilmeli" dedi.

Güvenlik uzmanları cihazlarınızı korumanız için şunları tavsiye ediyor:

-Android cihazlarda yalnızca Google Play'den, iOS cihazlarda ise yalnızca App Store'dan uygulama indirin.

-Cihazların kısıtlamalarını ortadan kaldırmayın. Aksi takdirde siber suçlulara saldırıları için sınırsız imkan tanımış olursunuz.

-Sistem ve uygulama güncellemelerini çıkar çıkmaz kurun. Bunlar açıkları kapatır ve cihazlarınızı korur. Mobil işletim sistemi güncellemelerinin asla harici kaynaklardan indirilmemesi (resmi beta testlere katılmıyorsanız) gerekir. Uygulama güncellemeleri yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirilebilir.

-Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan güvenilir güvenlik çözümleri kullanın.