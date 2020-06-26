Sadece Android sürümü bulunan uygulama, WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz.

Bu işlemi yaptığınızda mesajlarına ulaştığınız cihazın bildirim panelinde Web istemcisinin etkin olduğu görülüyor ve kapatma seçeneği de mevcut.