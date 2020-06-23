WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ NE DEMEK

Whatsapp Messenger uygulaması ile kolay ve güvenilir bir şekilde mesajlaşma, grup sohbetleri, web ve masaüstü ile bağlanabilmenizi sağlar. Ayrıca ücret ödemeden sadece internet verisi kullanarak whatsapp araması, fotoğraf ve video gönderimi, uçtan uca şifreleme özelliği ile sadece siz ve mesajlaştığınız kişi görebileceği güvenli bir iletişim uygulamasıdır. Whatsapp uygulaması hakkında çevrim içinin ne demek olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcılar için; Son görülme ve çevrimiçi, kişilerinizin WhatsApp'ı en son ne zaman kullandıklarını ve çevrimiçi olup olmadıklarını göstermeye yarar. Yani demek olursak bir kişinin çevrimiçi olması, cihazında WhatsApp'ın ön planda açık olduğunu ve İnternet'e bağlı ve aktif biri olduğunu gösterir. Fakat bu, kişinin mesajınızı okuduğu anlamına gelmeyebilir.