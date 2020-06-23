Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle beraber insanlar arası iletişim evrensel bir boyu almaktadır. Hemen hemen her yerde bulunan kişilerle sohbet edip iletişim kurabilirsiniz. Akıllı telefona sahip her birey Whatsap uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirerek hem mesajlaşıp hem de görüntülü bir şekilde iletişim kurabilmenizi sağlayan bir uygulamadır. WhatsApp'ta çevrimiçi görünüm nasıl gizlenir? Whatsapp insanlar arasında iletişim kurmayı amaçlayan bir iletişim uygulamasıdır. Bu uygulama ile görüntülü, sesli konuşabiliyorsunuz. Ayrıca resim, video gönderebileceğiniz bir uygulamadır. Bu uygulama hakkında gelen sorulardan biriside çevrimiçi özelliğini nasıl kapatacaklarını merak etmektedirler. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SAAT KAÇTA YATTIĞINI VE O AN KİMLERLE KONUŞTUĞUNU TAHMİN EDİYOR
WhatsApp'ın kullanıcıların çevrimiçi ya da çevrimdışı olup olmadıklarını gösteren özelliğinden faydalanan uygulama, isteyen herkesin arkadaşlarının WhatsApp'a ne sıklıkta girdiğini, her gün saat kaçta yattığını ve o an kimlerle konuştuğunu tahmin ediyor.
"SON GÖRÜLME" KAPATILSA DAHİ ÇALIŞIYOR
Kullanıcılar "Son görülme" özelliğini kapatsalar dahi çalışabilen Chatwatch isimli uygulama, detaylı tahminler ve veriler sunabilmek için 24 saate ihtiyaç duyuyor.
APPLE KISA SÜREDE YASAKLADI
Uygulama, App Store'da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı.
WEB SÜRÜMÜ YAYINLANACAK
Chatwatch'un geliştiricisi, uygulamalarının mağazadan neden kaldırıldığını bilmediklerini söylerken, web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı.
WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ OLDUĞUMU NASIL GİZLERİM?
İnsanlar arasında iletişim kurmayı amaçlayan bir iletişim uygulamasıdır. Bu uygulama ile görüntülü, sesli konuşabiliyorsunuz. Ayrıca resim, video gönderebileceğiniz bir uygulamadır. Bu uygulama hakkında gelen sorulardan biriside çevrimiçi özelliğini nasıl kapatacaklarını merak etmektedirler. Çevrimiçi özelliğini kapatabilmek için; Öncelikle uygulamayı açtıktan sonra Ayarlar> Gizlilik> Durum adımlarını takip ediniz. Daha sonra buradan kişilerim seçiliyse tüm kişileriniz çevrim içi olup olmadığınızı görebiliyor demektir. Buradan kişiler yerine hiç kimse yazanı tercih ediniz. Bu şekilde çevrim içi özelliğini kapatmış olursunuz.
WHATSAPPTA SON GÖRÜLME NASIL DONDURULUR?
Günümüzde hemen hemen her akıllı telefona sahip kişiler tarafından whatsapp uygulaması indirilmektedir. Bu uygulama ile iletişim kurabiliyorsunuz. Whatsapp uygulamasında son görülmeyi nasıl kapatabileceklerini merak eden kişiler için şunu diyebiliriz ki; Açılan pencerede "Kişisel Bilgilerimi Kimler Görebilir" başlığı altında bulunan Son görülme kısmına tıkladığınız zaman karşınıza 3 seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler genellikle, Herkes, Kişilerim ve Hiç kimse seçenekleri olabilmektedir. Bu seçeneklerden whatsapp son görülme özelliğini kapatmak için Hiç kimse seçeneğine tıklayınız. Bu şekilde son görülmeniz kapanmış olacaktır. Tekrar açmak isterseniz yine aynı şekilde bu sefer Kişilerim seçeneğini tıklarsınız.
WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ NE DEMEK
Whatsapp Messenger uygulaması ile kolay ve güvenilir bir şekilde mesajlaşma, grup sohbetleri, web ve masaüstü ile bağlanabilmenizi sağlar. Ayrıca ücret ödemeden sadece internet verisi kullanarak whatsapp araması, fotoğraf ve video gönderimi, uçtan uca şifreleme özelliği ile sadece siz ve mesajlaştığınız kişi görebileceği güvenli bir iletişim uygulamasıdır. Whatsapp uygulaması hakkında çevrim içinin ne demek olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcılar için; Son görülme ve çevrimiçi, kişilerinizin WhatsApp'ı en son ne zaman kullandıklarını ve çevrimiçi olup olmadıklarını göstermeye yarar. Yani demek olursak bir kişinin çevrimiçi olması, cihazında WhatsApp'ın ön planda açık olduğunu ve İnternet'e bağlı ve aktif biri olduğunu gösterir. Fakat bu, kişinin mesajınızı okuduğu anlamına gelmeyebilir.
WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ KAPATILIR MI?
Son zamanların en çok kullanılan uygulaması ve en çok kullanılan iletişim uygulaması olan Whatsapp ile hem sesli hem de görüntülü bir şekilde rahatlıkla iletişim karabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde indirilen bu uygulamayı kullanmak için sadece internet bağlantınızın ve bir akıllı telefona sahip olmak yeterlidir. Whatsapp uygulamasında çevrim içi durumunu kapatmak için öncelikle; Uygulamayı açtıktan sonra Ayarlar> Gizlilik> Durum adımlarını takip ediniz. Daha sonra burada Kişilerim seçiliyse tüm kişileriniz çevrim içi olup olmadığınızı görebilmektedir. Bu sebeple kişilerim yerine hiç kimse seçeneğini seçiniz.
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