WhatsApp 'a köklü güncelleme geldi. Gelen güncelleme ile kullanıcıların işine yarayan birçok özellik kaldırıldı. Kaldırılan özellikler arasında son görülme, Yazıyor... uyarısı ve Çevirimiçi yazısı var. Sosyal medyada konuşulanlara göre ise WhatsApp'ın çevrimiçi özelliği kapattığı iddia ediliyor. Ancak konu hakkında mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar sadece kendileri isterlerse son görülme özelliğini kapatabiliyorlar. Çökme sorunundan ötürü şu anda son görülme kapalı gözüküyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Whatsapp'ta çevrimiçi olduğunu gösteren uygulama!
WhatsApp için hazırlanmış özel uygulamalardan olan WhatAlert, uygulamada kim ne zaman online olmuş gösteriyor. Google Play'den kısa sürede kaldırılan bu uygulamanın ardından şimdi buna benzer bir uygulama daha ortaya çıktı. WhatAlert isimli uygulama, WhatsApp arkadaşlarınızdan birinin çevrimiçi olma zamanlarını kayıt altına alıyor.
WhatAlert ayrıca seçilen kişinin ne kadar süre çevrimiçi kaldığını da kayıt altına alıyor. Hem ücretsiz hem de "premium" versiyonu bulunan uygulamanın ücretsiz versiyonunda bazı kısıtlamalar bulunuyor.
WHATSAPP'A GÜNCELLEME GELDİ
Edinilen bilgilere göre WhatsApp'a güncelleme geldiği ve çökme sorununun bu nedenle meydana geldiğine yer verildi. Güncelleme sonrası bazı değişiklikler yapıldığı görüldü.
WHATSAPP'TA SON GÖRÜLME YOK
WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile artık son görülme olmayacak.
WHATSAPP'TA "YAZIYOR..." "SES KAYDEDİLİYOR" YOK
WhatsApp 'ta karşıdaki kullanıcı mesaj yazarken , ses kaydederken Ses kaydediliyor uyarıları geliyordu. Yeni güncelleme ile artık o özellikler de yok.
WHATSAPP'TA ÇEVİRİMİÇİ DE YAZMAYACAK
Yeni güncelleme ile artık karşıdaki çevrimiçi ise de görünmeyecek.
WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ KAPATILDI MI?
Sosyal medyada konuşulanlara göre ise WhatsApp'ın çevrimiçi özelliği kapattığı iddia ediliyor. Ancak konu hakkında mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.
WHATSAPP SON GÖRÜLME KAPATILDI MI?
Konuya dair WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar sadece kendileri isterlerse son görülme özelliğini kapatabiliyorlar. Çökme sorunundan ötürü şu anda son görülme kapalı gözüküyor.
5 YENİ ÖZELLİK GELİYOR
İKİ CİHAZ
Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.
SÜRESİ DOLAN MESAJLAR
Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.
MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.
DEPOLAMA ÖZELLİĞİ
Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.
MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ
Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.
WHATSAPP HAKKINDA
WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.
2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.
Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.
WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.
Web WhatsApp özelliği ile birlikte internet tarayıcıları ve masaüstü programıyla da kullanıcılarına hizmet sunan WhatsApp, 06 Nisan 2016 itibariyle uçtan uca şifreleme özelliği ile kullanıcılarına yüksek güvenlikli mesaj koruma sistemini sunmuş ve tüm konuşmaları güvenli hale getirmiştir.