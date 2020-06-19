Whatsapp'ta çevrimiçi olduğunu gösteren uygulama!

WhatsApp için hazırlanmış özel uygulamalardan olan WhatAlert, uygulamada kim ne zaman online olmuş gösteriyor. Google Play'den kısa sürede kaldırılan bu uygulamanın ardından şimdi buna benzer bir uygulama daha ortaya çıktı. WhatAlert isimli uygulama, WhatsApp arkadaşlarınızdan birinin çevrimiçi olma zamanlarını kayıt altına alıyor.

WhatAlert ayrıca seçilen kişinin ne kadar süre çevrimiçi kaldığını da kayıt altına alıyor. Hem ücretsiz hem de "premium" versiyonu bulunan uygulamanın ücretsiz versiyonunda bazı kısıtlamalar bulunuyor.