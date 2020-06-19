Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugünkü değişiklikle gündeme geldi. WhatsApp gün geçtikçe kendine özellikler katarak gelişiyor. Her güncelleme de üzerine özellik katan WhatsApp, herkes tarafından en çok kullanılan uygulama oldu. WhatsApp güncellemesinin geldiği duyan kullanıcılar telefona sarılıp güncelleme yapmak için yarışıyor. Peki WhatsApp güncellemesi nasıl yapılır? Andorid için WhatsApp nasıl güncellenir? iPhone'lerde WhatsApp güncelleme nasıl olur? WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.
WHATSAPP'TA GÜNCELLEME Mİ SORUN MU?
Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrim içi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda. Bunu düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalışanların ise erişim problemi ile karşı karşıya kalıyor. Normalde bu ayarlar kullanıcı tarafından yapılabiliyordu ancak şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.
Bazı kaynaklar WhatsApp'ın bu özellikleri bilerek kapattığını belirtiyor ancak henüz firmadan resmi bir açıklama gelmediği için gerçekliği konusunda şüpheler var. Akla en yakın gelen sorun WhatsApp sunucularında bir problem olduğu yönünde.
WHATSAPP'TA SON GÖRÜLME YOK
WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile artık son görülme olmayacak.
WhatsApp 'ta karşıdaki kullanıcı mesaj yazarken, ses kaydederken ses kaydediliyor uyarıları geliyordu. Yeni güncelleme ile artık o özellikler de yok.
Yeni güncelleme ile artık karşıdaki çevrimiçi ise de görünmeyecek.
WHATSAPP'I NASIL GÜNCELLERİM?
WhatsApp'ı telefonunuzdaki mağaza uygulamasından kolayca güncelleyebilirsiniz.
WHATSAPP HAKKINDA
WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.
2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.
Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.
WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.
Web WhatsApp özelliği ile birlikte internet tarayıcıları ve masaüstü programıyla da kullanıcılarına hizmet sunan WhatsApp, 06 Nisan 2016 itibariyle uçtan uca şifreleme özelliği ile kullanıcılarına yüksek güvenlikli mesaj koruma sistemini sunmuş ve tüm konuşmaları güvenli hale getirmiştir.