Dünyada ve Türkiye2de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta şu saatlerde çeşitli erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp uygulamasında son görülme sorunu da var. Peki, WhatsApp ne zaman düzelecek? 19 Haziran WhatsApp sorunu ne zaman çözülecek? Wp son görülme kalktı mı? İşte detaylar...

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

WhatsApp'ta bugün son görülme sorunu ve çökme sorunu meydana geldi. Milyonlarca kullanıcı son görülmede problem olduğunu belirtiyor. WhatsApp sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak ilerleyen dakikalarda uygulamanın normal haline dönmesi bekleniyor.