WhatsApp'ta bugün akşam saatlerinden itibaren çeşitli erişim problemleri yaşanıyor. WhatsApp'ta istediği işlemleri yapamayanlar WhatsApp çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Dünya genelinde yaşanan sorunun canlı arıza haritası üzerinden bakıldığında, Avrupa üzerinde yoğun olduğu görülüyor. Türkiye'de bazı illerde ara ara erişim sorunu yaşanıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp son görülme kapatıldı mı, sorun ne zaman düzelecek? Wpde sorun mu var? İşte detaylar...
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
WhatsApp'ta bugün son görülme sorunu ve çökme sorunu meydana geldi. Milyonlarca kullanıcı son görülmede problem olduğundan uygulamayı kullanamıyor. WhatsApp sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Çökme sorunundan ötürü şu anda son görülme kapalı gözüküyor. Yeni bir gelişme meydana geldiğinde sizlere anlık olarak bildireceğiz.
Canlı arıza haritası üzerinde WhatsApp sorunu şu şekilde görülüyor
WHATSAPP SON GÖRÜLME KAPATILDI MI?
Konuya dair WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar sadece kendileri isterlerse son görülme özelliğini kapatabiliyorlar. Çökme sorunundan ötürü şu anda son görülme kapalı gözüküyor.
5 YENİ ÖZELLİK GELİYOR
İKİ CİHAZ
Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.
SÜRESİ DOLAN MESAJLAR
Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.
MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.
DEPOLAMA ÖZELLİĞİ
Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.
MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ
Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.
WHATSAPP HAKKINDA
WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.
2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.
Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.
WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.
Web WhatsApp özelliği ile birlikte internet tarayıcıları ve masaüstü programıyla da kullanıcılarına hizmet sunan WhatsApp, 06 Nisan 2016 itibariyle uçtan uca şifreleme özelliği ile kullanıcılarına yüksek güvenlikli mesaj koruma sistemini sunmuş ve tüm konuşmaları güvenli hale getirmiştir.