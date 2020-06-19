WhatsApp'ta bugün akşam saatlerinden itibaren çeşitli erişim problemleri yaşanıyor. WhatsApp'ta istediği işlemleri yapamayanlar WhatsApp çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Dünya genelinde yaşanan sorunun canlı arıza haritası üzerinden bakıldığında, Avrupa üzerinde yoğun olduğu görülüyor. Türkiye'de bazı illerde ara ara erişim sorunu yaşanıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp son görülme kapatıldı mı, sorun ne zaman düzelecek? Wpde sorun mu var? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'ta bugün son görülme sorunu ve çökme sorunu meydana geldi. Milyonlarca kullanıcı son görülmede problem olduğundan uygulamayı kullanamıyor. WhatsApp sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Çökme sorunundan ötürü şu anda son görülme kapalı gözüküyor. Yeni bir gelişme meydana geldiğinde sizlere anlık olarak bildireceğiz.