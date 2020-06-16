WhatsApp'tan yeni kararlar silsilesi! Olay olacak beş yeni özelliğiyle...

SON KONUŞULAN ÖZELLİKLER NELERDİ?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına çeşitli yenilikleri sunmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp bazı radikal kararlar alındığını açıkladı. Bundan sonra WhatsApp'ta kullanıcılar mahkemelik olabilir. Yetkililer yaptığı açıklamada kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu.

MAHKEME YOLU GÖZÜKTÜ

Yetkililer tarafından açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağını net olarak ifade edildi.

BİLGİSAYARLARDAKİ KULLANIMLARDA SİYAH MOD ÖZELLİĞİ