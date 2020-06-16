YENİ ÖZELLİKLER GELECEK

Bu özelliğin yanı sırar mesaj arama kısmında tarih seçeneğinin de getirileceğine , eski bir mesajı aradığınızda tarih aralığı seçerek buna göre mesajı arayabileceğinize yer verildi.

Farklı mesaj türlerini bulmak için iki yeni varsayılan filtre olacak. Biri iletilen dosyaları aramanızı sağlarken diğeri büyük dosyaları görmenizi sağlayacak. Dosyaları eskiden yeniye, yeniden eskiye veya boyutuna göre sıralayabileceksiniz.

Öte yandan artık arşivi de kontrol edebileceksiniz. Arşivi dosya ismine göre ya da boyutlarına göre sıralayabileceksiniz.