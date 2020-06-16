Son dakika WhatsApp 'tan güncelleme açıklaması. Popüler mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, bazı büyük Brezilyalı bankalar, ödeme ve tahsilat işlemlerinin sağlanması için WhatsApp ile çalışmaya başladı. Mark Zuckerberg'in açıklamasına göre Brezilya'da denenmeye başlayan Whatsapp özelliği kısa sürede tüm dünyada aktif hale gelecek. Whatsapp üzerinden para gönderip alınabilmesine olanak sağlayan özelliğin yanısıra küçük işletmelerde bu özellikle satış yapabilecek. Peki whatsapp para göndermeden komisyon alınacak mı? Merakla beklenen detaylar haberimizde...
WHATSAPP PARA GÖNDERME NASIL YAPILIR?
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp para gönderme özelliği ile bir süredir gündemdeydi. Yapılan resmi duyuruyla birlikte platforma para transferi özelliği uygulamaya eklenmiş oldu.
Özellik ilk etapta Brezilya'daki kullanıcılar için kullanılabilir olacak, ardından yavaş yavaş tüm ülkelerde kullanıma sunulacak. Bu özelliği Beta aşamasında farklı ülkelerde görmüştük fakat görünüşe göre şirket çalışmalarını hızlandırmak istiyor.
Platform paylaştığı blog yazısı ile para gönderme özelliğinin Brezilya'daki kullanıcılara sunulduğunu açıkladı. Bölgede küçük işletmelerin dijital ödeme servisleri arayışında olması, bu özelliğin denenmesi için iyi bir imkan oluşturuyor.
WHATSAPP PARA GÖNDERMEDE KOMİSYON ALINACAK MI?
Bu özellik için sitede oluşturulan sayfaya göre WhatsApp sizden hiçbir komisyon tahsil etmeyecek. Facebook Pay ve Cielo ile çalışan ödeme sistemi küçük işletmelerin dışında kullanıcılar arasında para göndermeyi de kolaylaştıracak. İşletmeler için WhatsApp Business uygulaması ile restoran veya market gibi yerlerden sipariş vermek daha kolay hale gelecek.
Tamamen güvenli bir ortamda gerçekleştirileceği söylenen WhatsApp para gönderme sisteminde ödeme yapmak için daha önce kaydettiğiniz kredi veya banka kartları kullanabileceksiniz. Çoğu ödeme servisinde gördüğümüz biyometrik doğrulama WhatsApp'ta da bulunacak.
Apple Pay ve iMessage uygulamasının birlikte çalışarak para transferi yapabildiğini görmüştük, fakat bu özellik ABD sınırları dışına pek çıkamadı. İnsanlar evlerinde tedbir altındayken yeni yaşam düzeni ile online ödeme sistemleri daha büyük ilgi görüyor. Bakalım Facebook Pay ve WhatsApp birleşimi bizlerin işini ne zaman kolaylaştıracak.
YENİ ÖZELLİKLER GELECEK
Bu özelliğin yanı sırar mesaj arama kısmında tarih seçeneğinin de getirileceğine , eski bir mesajı aradığınızda tarih aralığı seçerek buna göre mesajı arayabileceğinize yer verildi.
Farklı mesaj türlerini bulmak için iki yeni varsayılan filtre olacak. Biri iletilen dosyaları aramanızı sağlarken diğeri büyük dosyaları görmenizi sağlayacak. Dosyaları eskiden yeniye, yeniden eskiye veya boyutuna göre sıralayabileceksiniz.
Öte yandan artık arşivi de kontrol edebileceksiniz. Arşivi dosya ismine göre ya da boyutlarına göre sıralayabileceksiniz.