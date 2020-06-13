Milyonları gözü oradaydı! WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Tek tek mesaj okumak



Name kısmına ne yazarsanız WhatsApp ekranında o isim görünüyor; aynı şekilde bu ekran gördüğünüz her şeyi kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Hatta kendi kendinize yazışma dahi yapabilirsiniz.

Konuşma baloncuklarını dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Seçim size kalmış. Kullanıcıların neden böylesi bir WhatsApp şablon sitesine ihtiyaç duyduğu bilinmez; ancak bu tip internet siteleri ücretsiz olarak bu çalışmayı yapabilmenize olanak veriyor.