Milyonları gözü oradaydı! WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Tek tek mesaj okumak

WhatsApp 'a 3 yeni özellik geliyor. Popüler mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp 'a üç yeni özellik geliyor. Kullanıcıları sevindirecek iki yeni özellik ile artık depolama alanının yayına açılacağı ve tarih seçerek mesaj atılabileceği bildirildi. Facebook bünyesine geçtikten sonra birçok yeniliğe imza atan WhatsApp 'ta son olarak mesaj kısıtlaması gelmişti. Pandemi sürecinde yalan haberlerin bilgilerin yayılmasını engellemek için mesaj iletmeye sınırlama getirilmişti. Bunun ardındna 2 yeni özellik için son aşamaya gelindi.
Farklı mesaj türlerini bulmak isteyen kullanıcılar için iki yeni arama filtresi uygulamaya entegre ediliyor. Uygulamaya ekleneceklerden biri iletilen dosyaları aramanızı sağlarken diğeri büyük dosyaları görmenize yardımcı olacak. Dosyalar artık eskiden yeniye ya da boyutuna göre büyükten küçüğe göre sıralanabilecek.
UZUN UZUN MESAJ ATAMA DÖNEMİ BİTİYOR
Eski mesajları okumak isteyenler için yukarı çıkmak , tek tek mesaj okumak adeta bir eziyet. Getirilecek yeni özellik ile artık tarih girerek o tarihteki mesajlarınızı okuyabileceksiniz. Tarih girişi yaparak o tarihte mesajlaştığınız kişilerle ne konuştuğunuza bakabileceksiniz.
DOSYALAR SIRALANABİLECEK
Yeni güncelleme ile artık WhatsApp 'ta depolama alanını yönetebileceksiniz. :Şu anda test aşamasında olan bu yeni özellik , test sonrası kullanıma sunulacak ve artık depolama alanını istediğiniz gibi kullanıp sıralamaları boyuta göre, tarihe göre yapabileceksiniz.
İKİ YENİ FİLTRE
Farklı mesaj türlerini bulmak için iki yeni varsayılan filtre olacak. Biri iletilen dosyaları aramanızı sağlarken diğeri büyük dosyaları görmenizi sağlayacak. Dosyaları eskiden yeniye, yeniden eskiye veya boyutuna göre sıralayabileceksiniz.
Yeni özelliklerin uygulamaya entegre edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güncelleme için tarih henüz belli değil. Ancak kısa sürede bir açıklama gelmesi ve tarihin verilmesi bekleniyor.
Fake WhatsApp nedir? İşte kullanmanın yolu
WhatsApp'ta bazı şablon siteler, kullanıcıların kendi WhatsApp ekran görüntülerini yaratabilmesine olanak veriyor. Pratikte hiçbir işlevi olmayan, sadece görüntü oluşturabilen bu şablon siteler Fake WhatsApp aramalarında karşımıza çıkıyor. Örneğin Google'dan Fake WhatsApp araması yapıp böylesi bir internet sitesine girdiğimizde bizi ilginç bir şablon karşılıyor. Sitede telefon ayarlarından batarya göstergesine, bağlantıdan mesajlara kadar her şeyi kendi elimizde oluşturabiliyoruz.
Name kısmına ne yazarsanız WhatsApp ekranında o isim görünüyor; aynı şekilde bu ekran gördüğünüz her şeyi kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Hatta kendi kendinize yazışma dahi yapabilirsiniz.
Konuşma baloncuklarını dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Seçim size kalmış. Kullanıcıların neden böylesi bir WhatsApp şablon sitesine ihtiyaç duyduğu bilinmez; ancak bu tip internet siteleri ücretsiz olarak bu çalışmayı yapabilmenize olanak veriyor.