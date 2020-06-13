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    • Teknoloji
    • 14.06.2020 00:27
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    • 14.06.2020 00:27
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    Milyonları gözü oradaydı! 'a geliyor! Tek tek mesaj okumak

    Popüler mesajlaşma ve arama uygulaması 'a 3 geleceği açıklandı. Kullanıcıların işini kolaylaştıracak özellikler yeni güncellemede kullanıma sunulacak. Facebook bünyesine geçtikten sonra birçok yeniliğe imza atan WhatsApp 'ta son olarak mesaj kısıtlaması gelmişti. Pandemi sürecinde yalan haberlerin bilgilerin yayılmasını engellemek için mesaj iletmeye sınırlama getirilmişti. Bunun ardından 2 yeni özellik için son aşamaya gelindi. Whatsapp dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri ve yine kendi işinde lider olan bir başka şirket, Facebook tarafından satın alındı.

    Milyonları gözü oradaydı! WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Tek tek mesaj okumak

    WhatsApp 'a 3 yeni özellik geliyor. Popüler mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp 'a üç yeni özellik geliyor. Kullanıcıları sevindirecek iki yeni özellik ile artık depolama alanının yayına açılacağı ve tarih seçerek mesaj atılabileceği bildirildi. Facebook bünyesine geçtikten sonra birçok yeniliğe imza atan WhatsApp 'ta son olarak mesaj kısıtlaması gelmişti. Pandemi sürecinde yalan haberlerin bilgilerin yayılmasını engellemek için mesaj iletmeye sınırlama getirilmişti. Bunun ardındna 2 yeni özellik için son aşamaya gelindi.
    Milyonları gözü oradaydı! WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Tek tek mesaj okumak

    Farklı mesaj türlerini bulmak isteyen kullanıcılar için iki yeni arama filtresi uygulamaya entegre ediliyor. Uygulamaya ekleneceklerden biri iletilen dosyaları aramanızı sağlarken diğeri büyük dosyaları görmenize yardımcı olacak. Dosyalar artık eskiden yeniye ya da boyutuna göre büyükten küçüğe göre sıralanabilecek.

    Milyonları gözü oradaydı! WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Tek tek mesaj okumak

    UZUN UZUN MESAJ ATAMA DÖNEMİ BİTİYOR

    Eski mesajları okumak isteyenler için yukarı çıkmak , tek tek mesaj okumak adeta bir eziyet. Getirilecek yeni özellik ile artık tarih girerek o tarihteki mesajlarınızı okuyabileceksiniz. Tarih girişi yaparak o tarihte mesajlaştığınız kişilerle ne konuştuğunuza bakabileceksiniz.

    Milyonları gözü oradaydı! WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Tek tek mesaj okumak

    DOSYALAR SIRALANABİLECEK

    Yeni güncelleme ile artık WhatsApp 'ta depolama alanını yönetebileceksiniz. :Şu anda test aşamasında olan bu yeni özellik , test sonrası kullanıma sunulacak ve artık depolama alanını istediğiniz gibi kullanıp sıralamaları boyuta göre, tarihe göre yapabileceksiniz.

    Milyonları gözü oradaydı! WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Tek tek mesaj okumak

    İKİ YENİ FİLTRE

    Farklı mesaj türlerini bulmak için iki yeni varsayılan filtre olacak. Biri iletilen dosyaları aramanızı sağlarken diğeri büyük dosyaları görmenizi sağlayacak. Dosyaları eskiden yeniye, yeniden eskiye veya boyutuna göre sıralayabileceksiniz.
    Milyonları gözü oradaydı! WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Tek tek mesaj okumak

    Yeni özelliklerin uygulamaya entegre edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güncelleme için tarih henüz belli değil. Ancak kısa sürede bir açıklama gelmesi ve tarihin verilmesi bekleniyor.

    Milyonları gözü oradaydı! WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Tek tek mesaj okumak

    Fake WhatsApp nedir? İşte kullanmanın yolu

    WhatsApp'ta bazı şablon siteler, kullanıcıların kendi WhatsApp ekran görüntülerini yaratabilmesine olanak veriyor. Pratikte hiçbir işlevi olmayan, sadece görüntü oluşturabilen bu şablon siteler Fake WhatsApp aramalarında karşımıza çıkıyor. Örneğin Google'dan Fake WhatsApp araması yapıp böylesi bir internet sitesine girdiğimizde bizi ilginç bir şablon karşılıyor. Sitede telefon ayarlarından batarya göstergesine, bağlantıdan mesajlara kadar her şeyi kendi elimizde oluşturabiliyoruz.

    Milyonları gözü oradaydı! WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Tek tek mesaj okumak


    Name kısmına ne yazarsanız WhatsApp ekranında o isim görünüyor; aynı şekilde bu ekran gördüğünüz her şeyi kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Hatta kendi kendinize yazışma dahi yapabilirsiniz.
    Konuşma baloncuklarını dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Seçim size kalmış. Kullanıcıların neden böylesi bir WhatsApp şablon sitesine ihtiyaç duyduğu bilinmez; ancak bu tip internet siteleri ücretsiz olarak bu çalışmayı yapabilmenize olanak veriyor.

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