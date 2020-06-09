Bir kişi ya da işletmenin numarasını kaydetmeden, yalnızca bir QR kod ya da bağlantı aracılığıyla hızlı bir şekilde sohbet oturumu başlatmayı sağlayan WhatsApp tıkla sohbet et özelliğiyle oluşturulan hızlı sohbet linklerinin, Google botu tarafından indekslendiği ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacısı Jayaram; WhatsApp kullanıcılarının gizliliğini riske attığını düşündüğü bu durumu, 23 Mayıs'ta Facebook'a bildirdi. WhatsApp tarafından gönderilen cevap ise işletmeler de dahil olmak üzere tüm WhatsApp kullanıcılarının yalnızca bir düğmeye dokunarak istenmeyen iletileri engelleyebileceği ve kontrolün kullanıcıların elinde olunduğunun altı çizildi. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirleriyle daha rahat ve hızlı bir şekilde sohbet edebilmesi için "Tıkla sohbet et" isimli bir özelliğe sahip. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de