Bir kişi ya da işletmenin numarasını kaydetmeden, yalnızca bir QR kod ya da bağlantı aracılığıyla hızlı bir şekilde sohbet oturumu başlatmayı sağlayan WhatsApp tıkla sohbet et özelliğiyle oluşturulan hızlı sohbet linklerinin, Google botu tarafından indekslendiği ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacısı Jayaram; WhatsApp kullanıcılarının gizliliğini riske attığını düşündüğü bu durumu, 23 Mayıs'ta Facebook'a bildirdi. WhatsApp tarafından gönderilen cevap ise işletmeler de dahil olmak üzere tüm WhatsApp kullanıcılarının yalnızca bir düğmeye dokunarak istenmeyen iletileri engelleyebileceği ve kontrolün kullanıcıların elinde olunduğunun altı çizildi. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirleriyle daha rahat ve hızlı bir şekilde sohbet edebilmesi için "Tıkla sohbet et" isimli bir özelliğe sahip. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TELEFON NUMARALARI WHATSAPP SAYESİNDE GOOGLE'DA PAYLAŞILDI
Bir kişi ya da işletmenin numarasını kaydetmeden, yalnızca bir QR kod ya da bağlantı aracılığıyla hızlı bir şekilde sohbet oturumu başlatmayı sağlayan WhatsApp tıkla sohbet et özelliğiyle oluşturulan hızlı sohbet linklerinin, Google botu tarafından indekslendiği ortaya çıktı.https://wa.me/ bağlantı formunda numara alanına eklenen telefon numaraları, site operatörünün kullanılmasıyla Google arama sonuçlarında "Message (numara) on WhatsApp" şeklinde listeleniyor.
Hal böyle olunca birçok kişinin telefon numarası, Google dizininde herkes tarafından görüntülenebiliyor. Üstelik arama sonuçlarındaki bağlantılara tıklayınca, kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkün.Athul Jayaram bu durumu, "300 bin WhatsApp kullancısının telefon numaralarının sızmasına neden olan bir güvenlik hatası" şeklinde nitelendiriyor. Jayaram ayrıca, telefon numaralarının Google arama sonuçlarında indekslenmesinin hat sahiplerini her türlü dolandırıcılığa ve siber saldırıya açık hedef haline getirdiğinin de altını çiziyor.
WHATSAPP: BU BİR HATA DEĞİL, KULLANICININ TERCİHİ
Güvenlik araştırmacısı Jayaram; WhatsApp kullanıcılarının gizliliğini riske attığını düşündüğü bu durumu, 23 Mayıs'ta Facebook'a bildirdi. Ancak Facebook tarafından gönderilen cevapta, telefon numaralarının Google indeksinde gözükmesinin herhangi bir sorun ya da güvenlik açığından kaynaklanmadığı, WhatsApp kullanıcılarının gizlilik ayarlarını herkese açık yapmayı tercih ettikleri için URL'lerin Google botu tarafından indekslendiği ve bu durumun da herhangi bir sorun teşkil etmediği belirtiliyor. WhatsApp tarafından gönderilen cevabın devamında, işletmeler de dahil olmak üzere tüm WhatsApp kullanıcılarının yalnızca bir düğmeye dokunarak istenmeyen iletileri engelleyebileceği ve kontrolün kullanıcıların elinde olunduğunun altı çiziliyor.
WHATSAPP TIKLA SOHBET ÖZELLİĞİ NEDİR?
Kendi bağlantınızı oluşturmak için, https://api.whatsapp.com/send?phone=05321234567 bağlantısını kullanın ve bu bağlantının sonuna sohbet başlatmak istediğiniz kişinin tam uluslararası telefon numarasını yazın. Telefon numarasını uluslararası biçimde yazarken sıfır, köşeli parantez veya çizgi dahil etmeyin.
Mesaj daveti göndermek istediğiniz numaranın aktif bir Whatsapp hesabına sahip olması gerekmektedir. Oluşturduğunuz linki SMS ile veya E-posta ile karşınızdaki kullanıcıya gönderebilirsiniz.
https://api.whatsapp.com/send?phone=90532123467&text=Sizinle-irtibata-gecmek-istiyorum
Şablonunu kullanarak karşınızdaki kullanıcıya sohbet teklifinizin yanında özel bir not gönderebilirsiniz.
Tıkla sohbet özelliği ile tanımadığınız kişilere kolaylıkla sohbet daveti gönderebilirsiniz. Kullanıcılar tarafından çok fazla bilinen bir özellik olmamasına rağmen oldukça faydalı ve kullanışlı bir özelliktir.
Whatsapp web'e nasıl girilir?
– Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresini açın.
– Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.
– Android'li telefonlarda Sohbet ekranındayken Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.
– iPhone'da Ayarlar > WhatsApp Web'e dokunun.
– Windows Phone'da ve Nokia S60'ta Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.
– Telefonun kamerasını bilgisayarınızın ekranına yönlendirerek QR kodunu okutun.
Artık WhatsApp web'i kullanmaya başlayabilirsiniz. WhatsApp Web, telefonunuz üzerinden çalıştığı için telefonunuzun internet bağlantısını kesmemeniz gerekiyor. Bunun yanında veri tüketimini azaltmak için telefonunuzu Wi-Fi üzerinden internete bağlamayı tercih edebilirsiniz.
WhatsApp'ı hangi bilgisayarlarınızla bağladığınıza telefonda WhatsApp Web ekranından göz atabilir, dilediğiniz bağlantıları sonlandırabilirsiniz. Bilgisayarınıza başkaları ulaşabiliyorsa ve WhatsApp'tan çıkış yapmayı unuttuysanız, bu seçeneği kullanarak erişimi kaldırabilirsiniz.
2- Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.
iOS için; Ayarlar >> WhatsApp Web'e gidin.
Android için; Sohbetler >> Menü >>WhatsApp Web'e gidin.
Nokia S60 için; Menü >> WhatsApp Web'e gidin.
Windows Phone için; Menü >> WhatsApp Web'e gidin.
BlackBerry için; Ekranı yukarıdan aşağıya çekin >> WhatsApp Web'e gidin.
Nasıl iPhone'da WhatsApp iletileri yazdırılır
WhatsApp iletileri göndermek iPhone kullanıcıları için çok popüler bir uygulama olduğunu. Ancak, aksine bir PC, kullanıcılar kopyalayabilir ve iletileri kolayca yazdırın. İPhone'da, yazdırmak için bir dosya olarak WhatsApp iletileri vermek kullanıcılar için seçeneği yoktur. Bazı insanlar almak screenshots-in WhatsApp sohbet geçmişi ve daha sonra bu ekran görüntüleri yazdırmak öneririz. Ekran görüntüleri almak için zaman alır ve iletileri yazdırıldığında sürekli değildir söylemek zorundayım. İPhone WhatsApp iletileri yazdırmak için güçlü Wondershare Dr.Fone IOS (iPhone veri kurtarma) içindenemenizi öneririz. WhatsApp iletileri, iPhone, iTunes yedekleme dosyası veya iCloud yedek dosyanızdaki yazdırılabilir HTML veya XML dosyaları olarak dışa aktarmak yapabiliyor. Yazılım denemek için indirebilirsiniz.